新竹市擴大HPV公費疫苗施打 國中男生明起納入對象

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市今日於三民國中舉辦「男女疫起打、幸福Level up！」啟動發布會。圖／市府提供
新竹市今日於三民國中舉辦「男女疫起打、幸福Level up！」啟動發布會。圖／市府提供

新竹市同步擴大HPV公費疫苗施打對象，國中男生也納入接種對象，從明天起衛生局將透過校園集中接種方式，巡迴轄內21所國中施打，受惠學生人數將由過往僅女性的2800餘人，大幅提升至超過6千人，建構完善的群體免疫防護網，為青少年打造更安全、健康的成長環境。

新竹市今日於三民國中舉辦「男女疫起打、幸福Level up！」啟動發布會，代理市長邱臣遠與臺灣疫苗推動協會理事長李秉穎共同出席，邱臣遠表示，市府特別編列406萬預算補助疫苗施打，HPV病毒對青少年健康影響深遠，而接種HPV疫苗是預防感染最有效的方式，因此今年起市府擴大補助範圍，將國中男生納入公費接種對象，讓男、女生一同參與接種，強化防癌戰力。

邱臣遠說，HPV是一種常見病毒，感染後可能引發子宮頸癌、口咽癌、陰莖癌及尖形濕疣（俗稱菜花）等疾病，而接種HPV疫苗則能有效降低感染與相關癌症風險。為此，市府配合衛福部政策，推動國二男、女生公費接種HPV疫苗。

李秉穎表示，青少年是接種HPV疫苗的黃金時期，尤其在尚未感染前施打，能發揮最完整的保護效果。由於HPV與多種癌症密切相關，且無論性別皆可能感染與傳播，因此男、女生都應及早完成接種。

首批符合施打資格的男學生家長馮小姐也肯定政府擴大補助對象的用心，並呼籲其他家長把握機會，及早為孩子的健康超前部署。

衛生局說明，凡就讀竹市各國中、具本國籍的國二學生，即113學年度入學的國中生（出生於民國100年9月2日至101年9月1日），皆符合114年度公費接種資格。第1劑校園巡迴接種服務將自明日起至10月9日展開，第2劑則規畫於明年3月至4月底前完成。若學生因故未能於校園完成接種，可持由學校或衛生局開立的補接種通知單及相關文件，前往轄內13家合約院所補打，確保接種不中斷。

新竹市同步擴大HPV公費疫苗施打對象，國中男生也納入接種對象，從明天起衛生局將透過校園集中接種方式，巡迴轄內21所國中施打。圖／市府提供
新竹市同步擴大HPV公費疫苗施打對象,國中男生也納入接種對象,從明天起衛生局將透過校園集中接種方式,巡迴轄內21所國中施打。圖／市府提供

