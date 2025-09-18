少子化逆勢成長！彰化鹿東國小學生爆滿 斥資1.7億第二校區完工啟用

少子化浪潮中，各學校面臨招生壓力，彰化鹿東國小學生數卻穩定成長，成為鹿港學生人數最多的學校，空間使用需求日益迫切，彰化縣府在鹿港文小六用地興建鹿東國小第二校區，今天舉辦啟用典禮，未來空間涵蓋低年級教室、附設幼兒園及行政辦公室等。

彰化縣長王惠美表示，鹿東國小自1998年創校以來，班級數由21班穩健成長至114學年度含幼兒園已達62班，全校師生人數近1700人，縣府投入1億1732萬餘元設立第二校區，滿足在地學童的就學需求。

鹿東國小第二校區新建校舍共16間教室，包含幼兒園幼幼班2班、3至5歲混齡班3班、低年級教室2班，以及專科教室與行政辦公室9間，校舍設計融合綠地與公園意象。

王惠美強調，投資教育就是投資未來，未來會推動校舍耐震補強、智慧教育建置、運動設施升級、美感教育深化，並持續推動閱讀教育、雙語教育與數位學習。

鹿東國小校長謝秀華表示，感謝縣府團隊挹注經費，以及各單位與地方人士們的鼎力協助，讓校園得以擴充，教育是地方發展的重要力量，學校會持續用心，讓孩子們擁有更廣闊的舞台。 鹿東國小第二校區新建校舍共16間教室，包含幼兒園幼幼班2班、3至5歲混齡班3班、低年級教室2班，以及專科教室與行政辦公室9間。記者林敬家／攝影 彰化鹿東國小興建第二校區，今天舉辦啟用典禮。記者林敬家／攝影

商品推薦