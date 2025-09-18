桃消復興分隊攜手原民實驗小學 防災觀念向下扎根

復興分隊前進羅浮RahaW原住民族實驗小學校園辦理「探索防災小小宣導員體驗營」活動。圖：復興分隊提供

桃園市消防局第四大隊復興分隊為提升部落防災意識，於今(18)日前進羅浮RahaW原住民族實驗小學校園辦理「探索防災小小宣導員體驗營」活動。希望透過校園推行風災、地震、火災及救護等防災訓練，讓學校不僅是傳授族語與文化傳承的源頭，也是消弭災害從基礎培養防災的搖籃，讓孩子學會災時自保能力，進而引導家人進行正確的避難，守護家庭成員遠離災害帶來的危害。

學校不僅是傳授族語與文化傳承的源頭，也是消弭災害從基礎培養防災的搖籃。圖：復興分隊提供

復興分隊表示，羅浮RahaW原住民族實驗小學位於復興區中心位置，是泰雅族傳統知識主題學校，更承襲著泰雅原住民族文化傳承、維繫與族群生命繼起的任務，此次小小防災宣導員體驗營由復興分隊派出6名消防宣導講師，帶著傳承防災知識任務走進校園，消防人員搖身一變，成為傳承防災技藝的耆老教師，透過與學生近距離互動，讓校園成為小小防災宣導員的培養訓練基地。

消防人員搖身一變，成為傳承防災技藝的耆老教師，透過與學生近距離互動，讓校園成為小小防災宣導員的培養訓練基地。圖：復興分隊提供

復興分隊介紹，此次活動重點宣導主題，包括「風火專家 風火無情」、「地震專家 震天動地」、「救護專家 妙手回春」以及「應變專家 即刻求生」等4大核心。「風火專家」透過分享歷年颱風侵台災例與觀察火災模型屋模擬煙霧流動態樣，學習風災應變與火場正確逃生；「地震專家」實際操作演示震前準備防災避難包與震時應變技巧；「救護專家」教導正確使用醫療資源並實地練習CPR+AED急救技術；「應變專家」示範危急時刻身上著火時的正確處置方式。

此外，復興分隊提到，為加強地震平時防災準備，9月19日上午9時21分交通部中央氣象署將透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息。分隊希望透過學生將資訊通知家人，接獲警報當下應立即進行就地避難演練3步驟「趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on」，用實作加深學生身體記憶，讓防災應變行動成為災害來臨時的自主反應，既能保護自己也能守護家人，讓原民部落更加安全。

復興分隊長陳遠鑫表示，復興區是桃園唯一的山地原住民區，當地居民超過2/3為泰雅族原住民，提升原鄉部落防災意識一直是消防宣導的終極目標，此次透過體驗營活動讓防災宣導講師進入校園，讓學校不僅是學習文化素養的據點，也是學生拾起防災種子的起點，從而推進原鄉部落安全韌性的防災能力，也希望未來災害發生時，學生能做到從容不迫，冷靜做好每一項緊急應變逃生行動，提高自身獲救機會；也冀望每位學生要成為家庭防災的推動者，將「防災知識」帶入家庭與家人分享，讓孩子成為家中推廣防災的小小防災宣導員。

