當輪椅舞者在翹翹板上共舞 滯留島舞蹈劇場推共融新作「永動城市」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
滯留島舞蹈劇場新作「永動城市:未竟篇章」，透過舞者與翹翹板的互動，描繪在高科技與極端失衡的社會中，人與人如何彼此倚靠與拉扯，以及個體與社會之間的失衡與牽制。圖／滯留島舞蹈劇場提供
滯留島舞蹈劇場新作「永動城市:未竟篇章」，透過舞者與翹翹板的互動，描繪在高科技與極端失衡的社會中，人與人如何彼此倚靠與拉扯，以及個體與社會之間的失衡與牽制。圖／滯留島舞蹈劇場提供

舞台中央設置6公尺長的巨型翹翹板裝置，6名舞者包含2名輪椅舞者，在忽上忽下的翹翹板上努力保持平衡、奮力向上。這是滯留島舞蹈劇場的新作「永動城市:未竟篇章」，透過舞者與翹翹板的互動，描繪在高科技與極端失衡的社會中，人與人如何彼此倚靠與拉扯，個體與社會之間如何失衡與牽制。背景音樂則以電子音、弦樂與實驗聲景構成，象徵民主社會中多聲線共存的複雜結構。

滯留島舞蹈劇場由編舞家張忠安於 2010 年在屏東創立，是少數駐地於台灣非首都區域，卻能持續拓展國際舞台的專業舞團。張忠安17歲時因眼疾多次手術後右眼失明，被迫離開北藝大舞蹈系，回到資源相對有限的南台灣。

然而，他未曾放棄舞蹈，持續以編舞與身體語彙作為思想與世界溝通的方式。「滯留島」名字便源自他希望讓南部人才能「滯留」在家鄉發展的願景，提供舞者合作與實驗的平台。

張忠安體認社會資源分配與文化主流對障礙者的排斥，因此致力推動共融舞蹈與文化平權。其作品多取材於日常，挑戰既有美學，並透過公共參與、藝術創作與節慶活動，提升社會對共融與無障礙的關注。劇團曾受邀於美國舞蹈節（ADF）、雅各布之枕舞蹈節、愛丁堡藝穗節、伊斯坦堡藝穗節、法國亞維儂 OFF、美國國務院 Center Stage 計畫，以及韓國國際無障礙舞蹈節等國際舞台。

「永動城市」由國際製作人蕭淑琳發起，由張忠安及方士允主導創作，邀請美國知名障礙藝術家 Alice Sheppard 擔任共融顧問與協作編舞。

聲音設計則由美籍亞裔身障音樂人ONIKHO領銜，參與現場演出與聲響技術開發，攜手發展出一套融合舞蹈、科技與聲音的共融實驗結構。

作品凝聚來自台灣與加州的多元身體創作者，透過共創過程探索技術、形式與內容的可行性。預計2026年發展為完整長度作品，並赴紐約進行駐地創作與國際巡演。

「當資本主導一切、資源枯竭、生命失去能動性時，人類還剩下什麼？」張忠安表示，「永動之城」從多元身體經驗出發，回應當代社會中關於權力、資源與支持結構的複雜性。不同能力的舞者們將與大型動能道具互動，透過身體與之連結並進行對話，觀眾將看到具有障礙的舞者與其他舞者一樣，自如地表達自我。

「永動之城」的無障礙不只台上，台下同步實踐「無障礙觀演流程模型」。劇團透過多感官導引、空間動線規畫與前台服務訓練等策略，提升障礙觀眾的參與。票價設有青年席位、早鳥票與身障優惠等多元票種，力求建立真正共融的觀演環境，讓不同背景與身體狀態的觀眾都能參與並理解作品內涵。

●「永動之城」將於國家兩廳院實驗劇場（9月19日至21日）與台江文化中心台江劇場（9月27日至28日）演出5場。詳細資訊可上網查詢： https://reurl.cc/7VL9OD

