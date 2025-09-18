影／桃園私校門前驚見滿地討債傳單！新竹工人控師欠錢遭否認

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園即時報導
桃園市桃園區玉山街某私立名校昨天下午驚見黑衣男當街灑討債傳單，自新竹北上的江姓工人指控某老師欠款十餘萬元不還，引發校園騷動，連市議員也接獲家長投訴，桃園警方火速到場制止，由於老師否認並提告，江男警詢後依恐嚇、妨害名譽等罪嫌函送。

桃園分局表示，中路派出所昨天下午5時30分接獲民眾報案，表示有名黑衣男在玉山街某私立高校門口隨意亂灑傳單，內容直指該校某位老師積欠他十餘萬元的款項，由於現場滿地遍布紙張，影響師生進出，巡邏員警到場制止，並將江姓工人帶回警所釐清案情。

29歲江男表示，他手上持有該名老師簽發的本票，多次催討但遲遲未能拿回款項，甚至遭該師嗆聲，讓他非常生氣，因此特地搭車北上灑傳單討債；至於遭江男指控欠款的老師則否認有欠款，對於江男在高校門口灑討債文宣的作法提出告訴。

市議員余信憲也說，昨接獲家長反映，表示黑衣男連續2天在校門口灑討債傳單的行為不僅造成校園周邊環境髒亂，更引發學生與家長的恐慌與不安，嚴重影響校園秩序與安寧，已要求桃園市政府環保局及桃園警分局立即介入，若涉及違法，須依法嚴辦，保障校園安全與公共環境整潔。

市議員余信憲接獲家長投訴，表示桃園區某私立名校連續２天傍晚有黑衣男在校門前撒討債傳單。照／桃園市議員余信憲提供
桃園 討債 校園安全

