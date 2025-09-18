台中綠營議員提案營養午餐全面免費 藍營推折衷方案：先改善餐費

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中民進黨籍議員提案營養午餐免費，國民黨籍議員認為可先從改善食材與餐費做起，教育文化委員會召委宣布，請市府研議辦理。記者陳敬丰／攝影
台中高中職以下公立學校學生約20萬人，市府每年耗資約14億元補助營養午餐餐費。民進黨議員提案，財政收支劃分法修正後，市府財源增加，應擴大補助營養午餐全面免費；藍營議員認為，中央補助尚不明朗，但教育局應該研議改善營養午餐餐費，從每餐50元到80元。

提案的民進黨議員江肇國等人認同，未必要馬上推行營養午餐全面免費，但市府必須踏出新的一步，改善餐費也是很好的方式。市議會教育文化委員會召委陳廷秀宣布，請市府研議辦理改善營養午餐餐費。

台中市議會各委員會今天審議議案，民進黨議員周永鴻、江肇國、楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進、曾威等人提案，全台已經有10縣市政府提供學生營養午餐免費，過去中市府多以「預算不足」推託，新版財劃法通過後財源增加，請市府研議辦理高中職以下營養午餐免費。

教育局長蔣偉民說明，市府現在已經推行營養午餐5元加碼、水果補助、可溯源食材與餐券補助等等，共13.98億元，補助額度在六都排名第二，僅次於桃園；若要推行營養午餐免費，以本學年度20.3萬學生、每餐50元計算，全年須編列約21.3億元，市府會盤點資源研議辦理。

江肇國不滿表示，教育局每年都說「研議辦理」，年年沒有進展，今年既然有財源增加，應該好好把握提出更具體的措施；民進黨議員黃守達指出，台中明年獲得的中央挹注財源史上最高，比今年多出136億元，若根據教育局試算，營養午餐全免須21億元，只比現在花費的13.9億元多7億元，怎麼會拿不出？

國民黨議員李中、張廖乃綸認為，中央挹注財源表面上有增加，其實一手給、一手扣，比如電費補助或捷運藍線補助都被扣掉，實際能拿到多少錢仍不明朗；現行營養午餐每餐50元的確過低，建議教育局先估算，若把餐費從每餐50元提高到每餐80元須要多少預算，從長規畫營養午餐免費或食材改善。

江肇國、民進黨議員林德宇等人贊成，營養午餐能否全免是一回事，既然有新的財源，教育局一定要「往前走」，現行的營養午餐餐費已經不符合現況，外食年年漲，市府應想辦法補助更多餐費；若能聚焦改善食材、具體推進，即使沒辦法做到營養午餐免費，這次提案也有意義。

無黨籍議員、召集委員陳廷秀表示，營養午餐補助還有資源分配問題，比如部分私立高中職學生屬於弱勢家庭，卻拿不到補助，真正該照顧的沒照顧到就要推全面免費，須要好好釐清；本案請市府研議辦理。

台中市教育局表示，全市約20萬學生，以每餐50元計算，營養午餐免費全年須編列21億元，會盤點資源研議辦理。資料照／台中市政府提供
