師鐸獎72人獲殊榮！他長年耕耘戶外教育 前空服員轉任教職多元教英文

教育部今頒發114年師鐸獎，72名榮獲師鐸獎的教師，有72種不同的人生歷程與教育故事。其中，桃園市會稽國中教師倪同娟從空服員輾轉成為英文老師，將國際視野帶給台灣的孩子，並運用多元教學方式讓學生發揮潛能。基隆市安樂高中教師黃乃文原本只是普通的上班族，成為教師之後在戶外教育耕耘，「以海為師、以地為本」，帶孩子一起解決問題。

教育部今天在台北喜來登大飯店舉行114年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師榮獲師鐸獎，賴清德總統、行政院長卓榮泰及教育部長鄭英耀親臨會場向獲獎教師祝賀。

倪同娟在小學時就立志當老師，繞了一圈才回頭實現夢想。她自政治大學中文系畢業後，於西北航空擔任空服員，因為在國外看到許多孩子很有表達能力與自信，反觀台灣的孩子相對害羞、內向，不好意思表達自己的想法，便一路輾轉從兒童美語補習班老師、代理教師到考教育學分班、取得教師資格，成為正式的英文老師。

從中文系到教英文，為了精進教學、豐富學識涵養，倪同娟前往英國愛丁堡大學進修英語教學碩士學位，並到美國密西根州教華語，最後將國際教育和全球視野分享給國內學生。她在課堂上除了講課之外，也運用多媒體影片、對話、戲劇、拍影片、歌唱、繪畫等多元教學策略，讓視、聽、說、讀、寫、肢體運用等不同學習傾向的學生，能多元發揮潛能。

黃乃文畢業自清華大學輻射生物研究所碩士班，出身基隆的他原本只是普通的上班族，每天往來台北工作，在辛苦的通勤生活中決定轉職成為老師。他在任教安樂高中後，觀察到學生對自然愈來愈陌生，便致力於「以海為師、以地為本」，設計一系列結合自然、生態、人文與歷史的戶外課程。

黃乃文長年耕耘戶外教育，這幾年也擔任海洋教育中心風險師，替孩子上山下海的活動做安全風險控管，協助他們有效率的學習，帶入專業教練、團隊、學校老師及更多專業資源，讓戶外教育更有成效。

黃乃文表示，在課堂上往往只能教孩子怎麼讀書考試，但人生有很多不同的面向，在戶外教育中帶孩子一起解決問題，一個方法行不通再嘗試其他方法，當身旁有朋友在就不用害怕，一起解決問題，這些都能模擬真實人生、社會中與人的相處之道。 師鐸獎頒獎典禮上午舉行基隆市安樂高中教師黃乃文獲獎。記者曾原信／攝影

