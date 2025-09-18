桃消中壢分隊校園防災宣導登場 學生體驗油盤滅火

快訊

學生體驗油盤滅火實作。圖：中壢分隊提供

桃園市中壢消防分隊昨(17)日前往中壢家商舉辦防火防災宣導活動，將消防知識帶進校園。活動內容除了講解火災發生時的應變要領，更安排了實際操作環節，讓學生親手使用滅火器，體驗如何在第一時間正確壓制火勢，現場氣氛既緊張又充滿學習熱忱。

消防人員在空曠場地點燃油盤，火焰迅速竄起，濃煙翻騰，場面逼真。圖：中壢分隊提供

中壢分隊表示，活動一開始，消防隊員先向學生們講解日常生活中常見的火災原因，包括電器使用不當、廚房烹煮疏忽，以及插座過載等案例。透過生動的圖片與案例分享，提醒學生們「火災往往源於小細節，養成正確習慣才能避免災害」。同時，消防人員也介紹了火災發生時的「黃金逃生原則」，如保持冷靜、掩口鼻低姿勢前進、熟記逃生出口等，讓學生在腦中建構清晰的應變流程。

中壢分隊透過展示宣導海報、問答互動的方式，帶領學生認識更多防災知識。圖：中壢分隊提供

中壢分隊提到，最吸引學生目光的，莫過於現場安排的「油盤滅火實作」。消防人員先在空曠場地點燃油盤，火焰迅速竄起，濃煙翻騰，場面逼真。接著學生們依序上前，在消防人員指導下提起乾粉滅火器，拔掉保險插銷、壓下把手、對準火源底部噴灑。雖然不少學生一開始動作緊張僵硬，但在一次次嘗試後逐漸掌握技巧，白色乾粉瞬間覆蓋火焰，火勢逐漸被壓制。圍觀的同學不時爆出驚呼與掌聲，實際操作帶來的臨場感，比單純聽講更深刻地烙印在學生心中。

除了滅火演練，中壢分隊也透過展示宣導海報、問答互動的方式，帶領學生認識更多防災知識。例如地震來臨時如何選擇掩蔽位置、火場濃煙如何影響判斷與逃生時間，以及滅火器種類與使用時機等。許多學生在回答問題時踴躍舉手，展現出高度參與感。

有學生表示，過去只在課本上看過滅火器的使用方式，這次能親手操作，才真正了解「對準火源底部」的重要性。也有同學分享到，經過這次活動，更清楚認識到「防患於未然」的重要，回家後會提醒家人檢查電器安全。

中壢分隊指出，校園是防災教育的重要場域，學生平時在家、在學校都可能面對突發狀況，唯有讓他們從小建立正確觀念，並透過實作演練累積經驗，才能在危險發生時不慌亂，正確應對。消防單位未來也將持續走入各校園與社區，推廣防火防災知識，讓安全意識在日常生活中深耕發芽。這場活動不僅讓中壢家商的學生們親身體驗滅火，更將「防災教育」具體化，化被動的課堂知識為主動的行動力。火災無情，但只要做好準備，就能把傷害降到最低。

本文章來自《桃園電子報》。

