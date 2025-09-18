快訊

影／獲師鐸獎 王致遠：陪伴學生並且傾聽他們的困難

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
師鐸獎頒獎典禮上午舉行，新北市三多國小教師江彥麟（左起）、基隆市安樂高中教師黃乃文、桃園市會稽國中教師倪同娟、國立花蓮高商教師江曾為美等人獲獎。記者曾原信／攝影
師鐸獎頒獎典禮上午舉行，新北市三多國小教師江彥麟（左起）、基隆市安樂高中教師黃乃文、桃園市會稽國中教師倪同娟、國立花蓮高商教師江曾為美等人獲獎。記者曾原信／攝影

師鐸獎獲獎名單近期公布，並於上午舉行頒獎典禮，獲獎教師之一國立中山大學副教授王致遠是台灣少數身障教師，王致遠表示，自己遭受意外的經驗，使得一些遭遇困難的學生會找他討論，但王致遠自謙自己沒有輔導背景，能做的就是陪伴學生並且傾聽他們的困難。

王致遠表示，雖然因自身意外導致截肢的經歷，讓許多人生面臨困難的學生會找他討論或尋求慰藉，但王致遠認為，自己沒有資格去跟別人講該怎麼做，但會透過同理、分享自身經驗，陪伴學生走過這個過程。

國立中山大學副教授王致遠獲得師鐸獎，王致遠身為身障教師，常以自身經驗，同理有生命困境的學生。記者曾原信／攝影
國立中山大學副教授王致遠獲得師鐸獎，王致遠身為身障教師，常以自身經驗，同理有生命困境的學生。記者曾原信／攝影

教師 人生 截肢

