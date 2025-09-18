聽新聞
影／獲師鐸獎 王致遠：陪伴學生並且傾聽他們的困難
師鐸獎獲獎名單近期公布，並於上午舉行頒獎典禮，獲獎教師之一國立中山大學副教授王致遠是台灣少數身障教師，王致遠表示，自己遭受意外的經驗，使得一些遭遇困難的學生會找他討論，但王致遠自謙自己沒有輔導背景，能做的就是陪伴學生並且傾聽他們的困難。
王致遠表示，雖然因自身意外導致截肢的經歷，讓許多人生面臨困難的學生會找他討論或尋求慰藉，但王致遠認為，自己沒有資格去跟別人講該怎麼做，但會透過同理、分享自身經驗，陪伴學生走過這個過程。
