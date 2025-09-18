桃園生生喝鮮乳 明年2月上路

中央「班班有鮮奶」政策去年喊卡，六都繼北市、台南、高雄陸續接手自辦後，桃園市長張善政昨也宣布，市府將自籌每年2.8億元預算推動「生生喝鮮乳」政策，2歲到12歲孩童能憑數位卡證到超商通路領取，解決冷鏈配送問題，預計明年2月新學期上路。

張善政表示，中央「班班喝鮮奶」雖然立意良善，但因冷鏈運送、校內分發等配套不足而停辦；桃市府歷經數月籌備建置「數位兌換平台」，只要學籍在桃園，不管是公立或私立的幼兒園或國小，持數位學生證或幼兒卡，即可在桃園的711、全家、OK、萊爾富等兌換。

「不只學期中可兌換鮮奶，寒暑假也可以領取。」張善政說，此項政策涵蓋公私立幼兒園及國小學童，每周可到附近的超商領取1次，全年持續52周，寒暑假不間斷。考量有許多孩子有乳糖不耐，也可改領豆漿替代。

桃園市的「生生喝鮮乳」採數位兌換方式，教育局說，國小學童可用數位學生證靠卡領取，2歲至5歲幼兒，教育局將另製發專屬的幼兒數位卡證，預計今年12月至明年1月配發給設籍桃園市的幼兒兌領；有就讀幼兒園幼兒，幼兒數位卡會請園所分送，未就讀幼兒園的幼兒則透過區公所協助發放。

張善政說，市府雖然財政壓力沉重，但兒少營養政策責無旁貸，市府明年起將每年編列2.8億元預算，全額自籌，讓21萬名2歲到12歲的學童都能受惠。

