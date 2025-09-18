聽新聞
藉校事會議算帳？遭控職場霸凌 琉球國中校長：一切依法

聯合報／ 記者李芯潘奕言／連線報導
琉球國中一名代理教師疑似因替過勞死同事作證，遭學校召開校事會議秋後算帳。圖／取自琉球國中臉書
琉球國中一名代理教師疑似因替過勞死同事作證，遭學校召開校事會議秋後算帳。圖／取自琉球國中臉書

屏東琉球國中莊姓代理教師4年前在宿舍猝死，法院去年判莊母可領職災給付，但全教總、屏東縣教育產業工會昨指控，事後校長蘇傳桔開「校事會議」秋後算帳出庭作證莊超時工作的同事，要求教育部檢討校事會議制度、籲縣府立即啟動不適任校長處理機制。

教育部表示，屏東縣政府已受理案件，針對蘇姓校長進行職場霸凌調查，本案相關案件也由監察院調查中，將督導屏東縣政府釐清相關事項。

屏縣府教育處表示，調查結果如屬實，且涉及不適任校長情形，會依法處理以確保師生權益，此外教育處也會進行入校輔導，讓學校盡速恢復平靜。

對此，蘇傳桔回應，此案涉及證詞真實性、行政程序、考核制度與校園安全等多面向議題，仍待主管機關進一步查明；針對啟動校事會議是否必要，他解釋，起因有家長6月初投訴考題內容涉及宗教中立，向教育主管機關提出陳情，縣府與國教署隨後來函要求學校依法處理，此為必要程序，一切依法，並非針對特定教師。

琉球國中代理教師「阿邦」說，與他同年入校任教、具有革命情感的莊姓代理教師過勞死，他出庭作證，卻遭蘇傳桔公開指控做偽證，後來他與學生、學生家長因出題的題材有意見不合，經溝通後家長不打算追究，校長以此為由欲提起校事會議，前後兩任教務主任不從，蘇還威脅要提交主任的「行政事務消極不作為」，也扣留阿邦的服務證明，影響他領取偏鄉久任獎金的權益。對於疑以考核施壓、要求教務主任配合，蘇傳桔說，教師考核須由委員會決議後再由校長依法覆核，非個人可決定。

