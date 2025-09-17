快訊

代理師為過勞死同事作證疑遭秋後算帳 琉球國中校長：非針對特定教師

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
琉球國中一名代理教師疑似因替過勞死同事作證，遭學校召開校事會議秋後算帳。圖／取自琉球國中臉書
琉球國中一名代理教師疑似因替過勞死同事作證，遭學校召開校事會議秋後算帳。圖／取自琉球國中臉書

屏東縣琉球國中1名代理教師指控，因曾替過勞死同事在庭上作證，遭校長蘇傳桔召開「校事會議」秋後算帳；全教總、屏東縣教育產業工會今日召開記者會，要求檢討制度並嚴懲校長。對此蘇傳桔表示，校事會議為必要程序，一切依法所為，並非針對特定教師。

2021年琉球國中莊姓教師疑似過勞在宿舍裡猝死，與他同期進校的代理教師阿邦在後續訴訟中，因作證莊師每日工作超時，成為關鍵證據之一，去年8月高雄高等行政法院判決莊師母親獲職災給付。

阿邦之後因在上課時以宗教為教材，考題內容涉及宗教中立等，有學生與家長認為不妥而向教育主管機關提出陳情。校方事後召開校事會議，阿邦認為此舉為校長針對性報復。

全教總、屏東縣教育產業工會今日召開記者會，認為此事可送交學校考核會機制處理，卻被送進校事會議，校事會議變成不適任校長整肅異己的工具，要求教育部檢討此制度，並呼籲屏東縣政府立即啟動不適任校長處理機制，嚴懲蘇傳桔。

對此蘇傳桔回應，此案涉及證詞真實性、行政程序、考核制度與校園安全等多面向議題，仍待主管機關進一步查明，以釐清爭議點並兼顧教育人員專業與學生權益。

針對外界質疑校方啟動校事會議是否必要，他說，事件起因是有家長6月初投訴考題內容涉及宗教中立，並向教育主管機關提出陳情，縣府與國教署隨後來函，要求學校依法處理。校方因此依相關辦法召開校事會議，此為必要程序並非針對特定教師，且該案已涉學生身心傷害程度，應審慎處理。

另外有報導提到校長疑以考核施壓，要求教務主任配合。蘇傳桔表示，教師考核須由委員會決議後再由校長依法覆核，非個人可單獨決定；校長僅提醒應依法召開校事會議，做出後續處理判斷。

屏東縣教育處表示，有關琉球國中校長言行一案，目前校長接受疑似職場霸凌調查中，調查結果如屬實，且涉及不適任校長情形，會依法處理以確保師生權益。此外教育處也會進行入校輔導，希望讓學校盡速恢復平靜。

