桃園生生喝鮮乳115年2月上路 寒暑假也不中斷

中央社／ 桃園17日電

桃園市長張善政今天表示，市府將自籌2.8億元經費，自明年2月新學期起推動「生生喝鮮乳」政策，補助設籍桃園市2歲至12歲學童每週免費領取1份鮮乳或豆漿，寒暑假也不中斷。

張善政上午主持市政會議時表示，農業部先前推動「班班喝鮮乳」政策雖具善意，但因冷鏈運輸、校內分發及行政負擔等配套不足未能持續，然而多數縣市仍認同該政策方向，因此研議自行推動。

張善政表示，市府經過多月籌劃，由教育局設計導入「數位兌換平臺」的方案，取代傳統配送模式；市府雖然財政壓力沉重，但將自籌新台幣2.8億元經費，守護學童的健康成長。

張善政說明，此項政策涵蓋公私立幼兒園及國小學童，未來學童只要持桃園市數位學生證或幼兒卡，即可至合作超商（統一、全家、OK、萊爾富等）每週兌領鮮乳，對於乳糖不耐症學童則提供豆漿選項，全年持續52週，寒暑假也不中斷。

豆漿 張善政

