嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

嘉義縣一間學校今傳出校園霸凌，一名學生長期遭同儕言語辱罵，關押掃具儲藏櫃、反鎖教室後陽台，今天遭同學拿瓦斯槍抵住肩膀，威脅他「不要動」，他轉頭查看遭嗆「臉幹嘛這麼臭」，嘉義縣警察局少年隊獲報介入將槍枝帶回，校方霸凌因應小組將依程序處理。

被霸凌學生說，今天上課上到一半，後面同學突然拿瓦斯BB彈槍指著他，用槍底抵他的肩膀說「不要動」，他轉頭看同學，對方還嗆他「臉幹嘛這麼臭，我只是開個玩笑而已」。因為他覺得很害怕，下課跑去找教官，教官就把帶的同學、拿槍指著他的同學叫到學務處。

被霸凌的學生也說，班上有7、8個同學曾試圖把他關進去掃具儲藏櫃，因為他一直拚命掙扎抵抗，後來沒關成功，還被鎖在教室後陽台，事發後校方勸導那些學生對待同學要友善，但他實際感覺不到同學有變好，仍持續對他言語霸凌，讓他每次去學校都感覺很害怕。

校方表示，得知學生發生衝突後，第一時間聯繫導師及雙方家長到校處理，先行安撫學生及家長情緒，由校園霸凌因應小組接手依程序處理，盼結果讓雙方都滿意；學校對安全檢查有法規限制，將召開校園安全會議，列管相關高風險學生，不定期安全檢查。

