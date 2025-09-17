快訊

斥資逾10億！東園國小共構大樓今落成 擁全國第一座校園室內打擊場

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天參加捷運共構大樓新建工程落成典禮，並與拿下威廉波特棒球賽冠軍的東園國小棒球隊合影。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天參加捷運共構大樓新建工程落成典禮，並與拿下威廉波特棒球賽冠軍的東園國小棒球隊合影。記者許正宏／攝影

北市東園國小少棒隊今年勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍，師生期盼的共構大樓也在今天落成，更有全台首座校園室內打擊練習場，整棟大樓斥資逾10億，市長蔣萬安、球星朱育賢今也出席落成典禮，並體驗打擊練習，蔣也盼這棟大樓落成讓未來發展打下良好基礎。

全棟地上6層、地下2層的建築內有綜合球場、多功能演藝廳及體適能教室、游泳池等設施，另還有紀錄東園少棒歷史的棒球典藏館，大樓建設斥資逾10億，市長蔣萬安今出席落成典禮表示，該大樓從2022年開工至今歷經缺工缺料波折，終於在今年順利完工啟用，是重大里程碑之一。

而東園國小少棒隊今年暑假赴美勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍，也讓各界對於基層棒球更加關注，校長張鍾榮也介紹，大樓內打擊練習場的學校建築，挑高8.8公尺、寬14公尺、長20公尺，四周掛上防護網，並鋪設專用人工草皮，可同時讓3組小球員進行打擊、投捕練習，未來更將導入運動科學概念，設置智慧發球機、測速槍等器材，祝小選手能力更上一層樓。

位於一樓棒球典藏館，將東園少棒自1943年成立以來歷史包含各項比賽殊榮、校友們具紀念價值球具一一展示，該空間也開放民眾參觀，並且設有地下停車場，與社區連結，周邊國小也能使用該動大樓設施。

過去曾在東園國小擔任教練的味全龍球星朱育賢今天也出席大樓落成活動，更與蔣萬安一同進入室內打擊場體驗擊球，幾人也直呼場地很大、很舒服，蔣萬安也期盼，這棟大樓落成，能夠讓東園精神傳承及未來發展打下深厚基礎。

台北市長蔣萬安（右）今天參加捷運共構大樓新建工程落成典禮，並下場嘗試室內棒球打擊場的設施。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天參加捷運共構大樓新建工程落成典禮，並下場嘗試室內棒球打擊場的設施。記者許正宏／攝影

