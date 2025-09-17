台南用桌遊推食安教育 永康國小「食安戰隊」打頭陣

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局和永康國小共推食安教育，透過最新開發的「食安戰隊」桌遊操作，讓食品安全理念從教育扎根校園。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局和永康國小共推食安教育，環保局今邀請學生一起參與食安政策推廣、食安知識探索、食安觀念養成等一系列活動，並透過最新開發的「食安戰隊」桌遊操作，實際體驗食安桌遊的樂趣，讓食品安全理念從教育扎根校園，深入家庭，並落實於日常生活中。

永康國小表示，食安桌遊設計是為了讓學生認識市售食品常見的16種非法食品添加物，例如辣椒粉、胡椒粉（蘇丹紅）、黃油麵、魚丸（硼砂）、潤餅皮、米粉（吊白塊）、粉圓、粄條（順丁烯二酸）、糖果、餅乾（紅色2號、橘色2號）等，這些非法食品添加物化身為怪獸，學生們加入打怪獸的行列，遊戲中大家開心不已，充滿著互動歡笑聲。希望藉由活潑有趣的桌遊活動了解非法食品添加物對身體的危害，提升學生對食品安全的風險辨識能力與防護知識。

環保局長許仁澤說，政府推動食安五環2.0政策，分別就「源頭管理」、「整合產製銷鏈」、「中央地方合作稽查檢驗」、「輔導教育」、「全民監督食安」五大面向，做為推動食安的基礎架構。這次規畫並製作結合食安觀念的桌上型益智遊戲，除為教育現場增添特色，也讓學生學習選擇安全的食品並體認健康飲食的重要性。

藉由桌遊互動遊戲讓學生在玩中學、學中玩，加深印象。校長洪國展表示，除教導學生辨識非法食品添加物，加強學生對於天然食物與加工食品的體驗與認知，更引導學生們在潛移默化中把食品安全知識內化成素養，透過桌遊加深正確的食安觀念。

另，教育局也編列預算，每學期發放相關食材檢測試劑給設有午餐廚房的學校來自主檢驗，包含瘦肉精檢測試劑、過氧化氫檢測試劑(主要針對麵條、魚丸、豆干等食材)、二甲基黃、二乙基黃、皂黃檢測試劑(主要針對豆製品、鹹魚等食材)等，由消費者端監控，為學生健康把關。

台南市環保局和永康國小共推食安教育，透過最新開發的「食安戰隊」桌遊操作，讓食品安全理念從教育扎根校園。記者鄭惠仁／翻攝
