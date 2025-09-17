台中市首座高中射擊訓練場啟用 新社高中打造訓練基地

台中市新社高中射擊訓練場114學年度已正式啟用，今天舉辦啟用儀式，新社高中自112學年度成立射擊隊，成為台中市唯一設有射擊隊的高中。射擊隊創隊初期獲台中市教育局補助225萬元經費，在教育局與地方民意代表的支持下，籌建校內靶場，成為台中市首座高中射擊訓練場。

等待校內靶場籌建過程中，新社高中教練與隊員每天通勤至中山國中靶場接受嚴格訓練，113學年度在台中市政府支持下，學校獲得27萬元交通車補助，解決選手每天往返他校訓練的不便，讓隊員免於多重轉乘之苦，更專注於訓練與比賽。

射擊隊不負眾望，成立兩年即於國內外各項賽事中屢獲佳績，包括113年全中運榮獲高中男子組十公尺空氣步槍全國第三名；114年更進步到全國第二名。也積極到海外參賽，包括2024年東南亞射擊錦標賽奪得青少年混合團體銀牌、青少年女子團體銀牌及女子個人第四名；2025年亞洲盃射擊錦標賽，榮獲青少年女子十公尺空氣步槍團體賽銅牌。

台中市教育局長蔣偉民示，過去選手每天需舟車勞頓前往他校靶場訓練，如今擁有專屬場館，訓練效率有望持續提升，吸引更多學生投入射擊運動。期盼未來持續培育更多優秀選手，代表台灣在國際舞台上發光發熱，為國爭光。

新社高中校長林怡君表示，射擊場的落成是校內外共同努力的成果，感謝教育局與地方民意代表積極爭取經費，讓新社高中能打造優質運動環境。她強調，學校將秉持「新中境好、幸福學習」的教育願景，持續深耕射擊運動，培育更多優秀選手。 新社高中射擊訓練場114學年度正式啟用，今天舉辦啟用儀式。圖／新社高中提供 新社高中射擊訓練場114學年度正式啟用，今天舉辦啟用儀式。圖／新社高中提供

