為猝死師作證遭算帳 琉球國中校長：無刻意整肅

中央社／ 台北17日電
屏東縣教育產業工會（屏教產）、全國教師工會總聯合會（全教總）17日在台北召開記者會指出，琉球國中一名代理音樂教師，每天工作超過12小時，於109年因過勞猝死，同校教師阿邦（化名）上法庭作證，卻被秋後算帳。中央社

屏東縣琉球國中一名代理教師於109年因過勞猝死，同校教師阿邦上法庭作證，後續卻被秋後算帳。多個團體今天召開記者會，批判校長以校事會議整肅異己，呼籲屏東縣啟動不適任校長調查。

琉球國中校長蘇傳桔則表示，校方今年6月接獲屏東縣政府來函，國教署轉知民眾陳情「教師違反宗教中立」，請校方回覆查處情形，因此請該師針對投訴內容回覆，並函復教育處；7月28日教育處來函要求就所陳事項查明處置，一切依照行政程序處理，並無刻意整肅。

屏東縣教育產業工會（屏教產）、全國教師工會總聯合會（全教總）今天在台北召開記者會指出，琉球國中一名代理音樂教師，每天工作超過12小時，於109年因過勞猝死，同校教師阿邦（化名）上法庭作證，成為法院判決給予職災給付的關鍵。然而阿邦在這之後，卻成為校長報復的對象。

今天記者會上，播放阿邦預先錄好的影片，阿邦指出，他出考題時用了一些網路哏圖，被一名學生認為不尊重信仰。經與學生、家長平和的溝通後，雙方已能接受，但校長卻指示要通報校安，並召開校事會議調查。

阿邦指出，先後歷經2任教務主任，都不願執行校長命令，卻被校長批評是消極行政怠惰，並以考績威脅。阿邦認為，校長如果覺得他當初作了偽證，就該直接去提告，不該用校事會議的方式打壓。

屏教產理事長郭瑋真呼籲強化吹哨者保護機制，以阿邦的例子來說，教師只是善盡公民的義務，上法庭作證陳述看到的事實，卻使自己陷入困境。屏東縣政府應啟動不適任校長機制，將涉案校長立即停職並接受調查。

全教總理事長侯俊良表示，這個案例明顯是校長「把小案做大」，師生之間的糾紛沒有到須停聘、解聘、不續聘的地步，依法不須送到校事會議。

侯俊良說，這也凸顯了校事會議易淪為打壓異己的工具，全教總一直以來都呼籲，相關案件的調查小組應有教師代表，才能提供校園現場的意見。近期將收集全國教師因校事會議遭整肅、侵害的案例，再透過記者會批判這個制度。

