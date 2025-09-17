校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

台北市知名私立復興實驗高級中學小學雙語部近日給家長一封信指出，考量教學品質，115學年起要直升國中雙語部，成績必須達前70%，引發熱議。有家長認為學校未充分溝通且會讓孩子壓力更大。據了解，校方後續仍會與家長溝通討論。

復興實小日前對校內家長發出一封信，指出為維持教學品質與資源合理配置，需在既有的班級數與空間條件下，審慎安排學生人數，確保每位學生皆能在良好的學習環境中成長，並維持合理師生比與保留課程彈性。

校方指出，將從115學年起，國中雙語直升制度調整，學生成績必須達前70%才能具備直升資格，並通過現行審查機制，校方強調理解調整會讓部分家庭感到壓力，但必須維持課程教學品質與穩定性，需先將清楚明確的標準提早溝通，讓家長與孩子充分準備。

粉絲專頁「Mr.D- 爸媽不要慌」更在社群彙整家長心聲，有部分家長認為校方未充分溝通就拍板，可能導致不符資格孩子，不易找到合適學校，且有些孩童從小就以出國念大學為導向去準備，若國中就要回到國內體制，可能會讓有志選擇雙語部家長及學生怯步；但也有家長認為，高強度的競爭，也是幫助孩子進步的方式之一，家長及孩子應正向看待。

據了解，校方早在上學期學期末就在討論此事，考量到校地使用規畫，恐無法接收所有國小部學生，且國小新生進來本就未保證可直升國中部，學校僅是員額上調整並無違反相關法令，不過考量到部分家長仍有顧慮，目前校內仍在討論未拍板，也會找家長來溝通。 復興實驗高級中學小學雙語部近日給家長一封信指出，考量教學品質，115學年起要直升國中雙語部，成績必須達前70%。圖／取自粉絲專頁「Mr.D- 爸媽不要慌」Threads帳號

