影／校事會議成整肅異己工具 教團：應通盤檢討制度

汐止國小是一間百年老校，相對的有些設備都老舊不堪使用，其中2棟校舍的廁所，已經30年了，不但門板、馬桶都出現損壞故障的情形，因為管線不通，還經常飄散異味，只是這2年學校申請補助經費改善，都沒有下文，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，爭取經費改造廁所，希望讓孩子們有更舒適使用的如廁環境。

2025-09-16 19:00