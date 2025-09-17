影／校事會議成整肅異己工具 教團：應通盤檢討制度
全教總理事長侯俊良和屏教產理事長郭瑋真上午舉行記者會，批校事會議成校長整肅異己工具，要求懲處濫權校長、通盤檢討校事機制校事會議制度上路以來，校園濫訴不斷，也屢傳校長藉此整肅異己。
屏東縣教育產業工會、全國教師工會總聯合會，揭露案例表示，屏東縣琉球國中代理教師阿邦，因勇於為過勞猝死的同事莊老師出庭作證，而疑似遭到校長蘇傳桔長期職場霸凌。此不幸事件凸顯不肖校長濫權整肅異己、不適任校長處理機制形同虛設，以及校事會議淪為打壓工具的系統性問題，值得各界正視。
【文教熱話題】
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
▪友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言