影／校事會議成整肅異己工具 教團：應通盤檢討制度

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
全教總理事長侯俊良（右）和屏教產理事長郭瑋真（左）上午舉行記者會，批校事會議成校長整肅異己工具，要求懲處濫權校長、通盤檢討校事機制校事會議制度上路以來，校園濫訴不斷，也屢傳校長藉此整肅異己。記者曾吉松／攝影
全教總理事長侯俊良（右）和屏教產理事長郭瑋真（左）上午舉行記者會，批校事會議成校長整肅異己工具，要求懲處濫權校長、通盤檢討校事機制校事會議制度上路以來，校園濫訴不斷，也屢傳校長藉此整肅異己。記者曾吉松／攝影

全教總理事長侯俊良和屏教產理事長郭瑋真上午舉行記者會，批校事會議成校長整肅異己工具，要求懲處濫權校長、通盤檢討校事機制校事會議制度上路以來，校園濫訴不斷，也屢傳校長藉此整肅異己。

屏東縣教育產業工會、全國教師工會總聯合會，揭露案例表示，屏東縣琉球國中代理教師阿邦，因勇於為過勞猝死的同事莊老師出庭作證，而疑似遭到校長蘇傳桔長期職場霸凌。此不幸事件凸顯不肖校長濫權整肅異己、不適任校長處理機制形同虛設，以及校事會議淪為打壓工具的系統性問題，值得各界正視。

屏東縣 職場霸凌 全國教師工會總聯合會

疑用校事會議整肅異己 教團：應檢討制度、嚴懲琉球國中校長

教團爭取身心調適假不併事假 擴及所有受僱者

