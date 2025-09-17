疑用校事會議整肅異己 教團：應檢討制度、嚴懲琉球國中校長

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總理事長侯俊良（右）和屏教產理事長郭瑋真（左）上午舉行記者會，痛批校事會議成校長整肅異己工具，要求懲處濫權校長、通盤檢討校事機制校事會議制度上路以來，校園濫訴不斷，也屢傳校長藉此整肅異己。記者曾吉松／攝影
處理不適任教師的「校事會議」浮濫召開，不僅讓教學現場人心惶惶，更可能成為校長整肅異己的工具。琉球國中有代理教師替過勞死的同事在庭上作證，後疑遭校長蓄意提起校事會議，全教產、屏東縣教育產業工會今日召開記者會，要求教育部檢討校事會議制度，並呼籲屏東縣政府立即啟動不適任校長處理機制，嚴懲校長蘇傳桔。

琉球國中代理教師阿邦在記者會中以影片方式說明，與他同年入校任教、具有革命情感的莊姓代理教師在4年前過勞死，他出庭作證，最後莊母勝訴，阿邦卻遭蘇傳桔公開指控做偽證。

後來阿邦與學生、學生家長曾因出題題材而有意見不合，雖然經溝通後家長不打算追究，校長卻以此為由欲提起校事會議，前後兩任教務主任不從，還威脅要提交主任的「行政事務消極不作為」，另一方面更扣留阿邦的服務證明，表示校事會議後才會發還，影響他領取偏鄉久任獎金的權益。

屏教產副秘書長蔣辰平認為該案事小，原可以送交學校考核會機制處理，卻被送進校事會議。校事會議是為了處理不適任教師而設立的，老師因此被貼上不適任的標籤，對教師尊嚴是很大的傷害。

屏教產理事長郭瑋真指出，許多校內老師、已離職的老師，面對校長都有很重的心理壓力，她在北上開記者會前曾受到老師關心，說蘇傳桔在屏東「認識很多人」，擔心她回屏東後會不會連老師都當不成。

郭瑋真盼教育部能正視此事，如今校事會議變成不適任校長整肅異己的工具，應檢討制度、強化吹哨者保護機制，屏東縣政府亦應立即啟動不適任校長處理機制，嚴懲蘇傳桔。

對此，全教總理事長侯俊良要求蘇傳桔需立即停權、停職，以避免其在校內持續打壓異己。另外，此案可見校事會議浮濫，有心要整老師就可循此途徑，校事會議調查小組應納入教師會代表，在會議中表達公正、客觀的意見。

