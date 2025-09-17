北市東園國小新大樓落成 棒球典藏館傳承冠軍精神

快訊

中央社／ 台北17日電

斥資新台幣10億餘元，台北市東園國小捷運共構大樓今天落成，地上6層樓的建築內有綜合球場、多功能演藝廳及體適能教室，還有呈現東園少棒逾80年輝煌歷史的棒球典藏館。

台北市東園國小捷運共構大樓新建工程今天舉行落成典禮，台北市長蔣萬安致詞表示，民國111年開工至今，這項工程歷經波折，總算挺過缺工缺料等各項困難，順利完工，是教育工作與市政建設攜手並進的里程碑。

蔣萬安介紹，這棟大樓有4大亮點，裡外都結合東園國小的傳統及特色，首先是規劃有綜合球場、游泳池、多功能演藝廳、體適能教室等，第2亮點是結合運動科學，設置配有發球機、測速槍的室內打擊練習場。

再來是大樓1樓為棒球典藏館，展示東園少棒自民國32年成立以來的輝煌歷史，包含各項比賽殊榮、校友們具紀念價值的球具，傳承東園少棒的榮耀與精神。最後，秉持教育資源共享，鄰近國小也能使用這棟大樓。

蔣萬安說，東園少棒挺過集訓辛苦及賽場高壓，今年在美國威廉波特世界少棒錦標賽勇奪世界冠軍，為台北、台灣爭光，期盼這棟大樓為東園精神的傳承及未來發展打下深厚基礎。

台北市教育局表示，東園國小捷運共構大樓為地上6層、地下2層建築，投注總經費逾10億元，各樓層設施為學校教學和學生學習需求而量身打造，另有地下停車場。

