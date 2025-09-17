深耕特教34年！竹市東門國小老師劉菁華獲選教育部卓越特殊教育人員

教育部昨在台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦「114年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹市東門國小老師劉菁華從事教職34年，不僅自編教材教具、發展創意教學，更在輔導特殊學生過程中替對方找到自身強項，將學生的詩作整理後參加竹塹文學獎，奪下第一名；劉菁華則獲選教育部卓越特殊教育人員，這也是特教人員的最高榮譽。

劉菁華說，「百年樹人之路任重道遠！」她期許自己未來學不厭、教不倦，做個與時俱進的今時代教師。東門國小校長林啟誠表示，劉菁華長年致力於資優教育、融合教學及數位課程推動，不僅陪伴無數特教學生成長，更展現教育專業與愛心，成就孩子的卓越與自信。

教育處指出，劉菁華不僅自編教材教具、發展創意教學，經常指導學生在全國性、全市性比賽屢次得獎，更在「竹塹文學獎」童詩組屢獲首獎，擅長以人文素養為核心，激發學生創造力與思辨力，設計多元課程，教室改造計畫、環境議題探索、公益實作等，打造學生主動學習、關懷社會的課堂，用行動實踐「以學生為本」、「教學相長」的教育信念。

另外，劉菁華亦為數位教學領航教師，積極分享教學經驗，推動校內教師共學共好，在融合教育與學習扶助方面，劉老師展現深切的關懷與耐心，針對雙重特殊需求學生提供個別化輔導與情緒支持，幫助孩子從被誤解中走出，重拾學習自信與成就感。

教育處說，劉菁華在多次輔導雙重特殊學生過程中，曾有位兼具資優與專注力不集中特質的學生，剛升三年級時，說話總是又急又大聲，加上彷彿永遠停不下來的動作，常被視為「問題學生」。但劉菁華觀察後發現，該名學生的理解力敏銳、語文與數理皆出眾，於是安排對方參與專題研究，也在語文創作課中給學生充足的想像空間，鼓勵將靈感化為作品，並將其詩作整理後參加竹塹文學獎，勇奪第一名。劉菁華也深刻體認，差異若能被理解與引導，就能轉化為「獨特」的才能與力量。 新竹市東門國小老師劉菁華獲選教育部卓越特殊教育人員。圖／新竹市府提供 新竹市東門國小老師劉菁華獲選教育部卓越特殊教育人員。圖／新竹市府提供

