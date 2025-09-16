快訊

門板損壞、飄異味 新北汐止國小老舊廁所盼更新

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
學校除了教學品質之外，環境衛生也非常重要，希望給小朋友更舒適的衛生環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國小是一間百年老校，相對的有些設備都老舊不堪使用，其中2棟校舍的廁所，已經30年了，不但門板、馬桶都出現損壞故障的情形，因為管線不通，還經常飄散異味，只是這2年學校申請補助經費改善，都沒有下文，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，爭取經費改造廁所，希望讓孩子們有更舒適使用的如廁環境。

立去委員廖先翔表示，現在學校、家長或是學生除了重視教學品質之外，對於學校的環境衛生也是非常重視的，因此，近幾年很多的學校都在推動廁所的改建，希望給小朋友更舒適使用的衛生環境，不要小朋友有生理需要的時候，在學校不敢上，要等到回家或是其他地方，長期下來對小朋友身體都是不好的。在汐止國小總共有4棟的教學大樓，其中2棟在過去已經申請到經費，改善完成，目前還有2棟總共20間的男、女廁，需要再申請經費改造。

汐止國小校長王俊杰說，目前學校比較舊的建築物是樂群樓跟勵學樓，這2棟的屋齡都已經將近30年，而30年前規畫設計的廁所，很多的管線都沒辦法通，造成有一些異味的散發，一直希望能夠給孩子一個比較好的如廁環境，一直在爭取相關的改善經費，這次很感謝廖先翔委員召集國教署及教育局相關人員到學校了解學校的需要，學校申請改善計劃已經2年了，希望這次能爭取到補助，給學生們比較好的如廁環境。

廖先翔提到，在到學校看了之後，發現廁所有些都已經故障了，包括現場的味道或是管線都有整修的必要，所以，邀請國教署以及市府教育局人員到現場會勘，希望後續各個單位都能共同協助汐止國小把廁所改善完成。在現場討論後，因為國教署今年的經費已經截止了，目前請國教署整理一下後續結餘款，就是各個學校招標之後的結餘款，讓汐止國小廁所改造計劃能夠更快的達成。

廁所 汐止 國教署

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

