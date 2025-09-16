快訊

新北瑞芳濂洞國小雙語美感 教學卓越榮獲特優

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
濂洞教學結合教師專長與在地特色，從生活中激發學習動機，提升學生多元智能。 圖／觀天下有線電視提供
濂洞教學結合教師專長與在地特色，從生活中激發學習動機，提升學生多元智能。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區濂洞國小以深耕在地、創新課程設計，成功翻轉偏鄉教育，榮獲新北市教學卓越獎殊榮。面對人口外移、家庭功能薄弱等山城困境，學校教師團隊以「不放棄任何一個孩子」的教育信念，發展「濂洞玩美生活力無限」課程方案，從玩中學、做中探，讓孩子重新看見家鄉的美，也點燃對生活的熱情與自信。

位於東北角基隆山腰的濂洞國小，坐擁陰陽海與十三層遺址等國家級山海景觀，社區雖美，卻面臨城鄉差距與教育資源不足的挑戰。濂洞教學團隊由校長帶領，結合教師專長與在地特色，規劃四大課程主軸：黃金山海玩文史、食農飄香探生態、藝放光采展創意、雙語國際躍世界，透過跨領域、混齡分組教學，從生活中激發學習動機，提升學生多元智能。

課程有效結合部定與校訂課程內容，學生在國、英、數等核心學科表現明顯進步，基礎能力檢測與學習扶助通過率逐年攀升。更重要的是，孩子能以雙語介紹家鄉，展現自信與國際視野，從學校走進社區，進一步成為傳遞美感與關懷的藝享家。

濂洞國小校長黃恕懿表示，此次獲獎不僅是對教學團隊長年努力的肯定，更展現偏鄉小校在地創生與教育創新的無限可能。未來，學校將持續耕耘，讓教育成為山城重生的希望，引領孩子走出濂洞，看見世界，也讓世界看見濂洞。

團隊 偏鄉教育

相關新聞

影／校長兼撞鐘！高雄道明中學停電 校長敲響「航母鐘」

高雄市道明中學今天上午突發停電，正值上課時間，教室瞬間陷入黑暗，讓學生傻眼，電停了一個多小時，校園電鐘停擺，校方只好出動...

鴻海教育基金會偏鄉國中扎根計畫 帶孩子探索AI、機器人

對從未接觸機器人相關課程的偏鄉學生而言，難想像自己有機會創造、操控機器人，甚至在機器人比賽的戰場上與都會學生一較高下。對...

門板損壞、飄異味 新北汐止國小老舊廁所盼更新

汐止國小是一間百年老校，相對的有些設備都老舊不堪使用，其中2棟校舍的廁所，已經30年了，不但門板、馬桶都出現損壞故障的情形，因為管線不通，還經常飄散異味，只是這2年學校申請補助經費改善，都沒有下文，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，爭取經費改造廁所，希望讓孩子們有更舒適使用的如廁環境。

會唱5國語言！桃園偏鄉童用歌聲站上世界舞台

「老師，我以前不敢唱歌，現在覺得站在台上好快樂！」一句來自桃園市新屋區笨港國小學童的真摯告白，道出了音樂教育帶來的深刻轉...

讓學生自然說客語 花蓮鳳仁國小轉型客家實驗學校

花蓮縣鳳林鎮客家人口占6成，鎮內鳳仁國小歷時2年籌備轉型為「客家文化實驗教育學校」，114學年度正式啟動課程，是全國第3...

