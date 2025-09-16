新北瑞芳濂洞國小雙語美感 教學卓越榮獲特優

新北市瑞芳區濂洞國小以深耕在地、創新課程設計，成功翻轉偏鄉教育，榮獲新北市教學卓越獎殊榮。面對人口外移、家庭功能薄弱等山城困境，學校教師團隊以「不放棄任何一個孩子」的教育信念，發展「濂洞玩美生活力無限」課程方案，從玩中學、做中探，讓孩子重新看見家鄉的美，也點燃對生活的熱情與自信。

位於東北角基隆山腰的濂洞國小，坐擁陰陽海與十三層遺址等國家級山海景觀，社區雖美，卻面臨城鄉差距與教育資源不足的挑戰。濂洞教學團隊由校長帶領，結合教師專長與在地特色，規劃四大課程主軸：黃金山海玩文史、食農飄香探生態、藝放光采展創意、雙語國際躍世界，透過跨領域、混齡分組教學，從生活中激發學習動機，提升學生多元智能。

課程有效結合部定與校訂課程內容，學生在國、英、數等核心學科表現明顯進步，基礎能力檢測與學習扶助通過率逐年攀升。更重要的是，孩子能以雙語介紹家鄉，展現自信與國際視野，從學校走進社區，進一步成為傳遞美感與關懷的藝享家。

濂洞國小校長黃恕懿表示，此次獲獎不僅是對教學團隊長年努力的肯定，更展現偏鄉小校在地創生與教育創新的無限可能。未來，學校將持續耕耘，讓教育成為山城重生的希望，引領孩子走出濂洞，看見世界，也讓世界看見濂洞。

