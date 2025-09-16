快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海教育基金會偏鄉國中扎根計畫 帶孩子探索AI、機器人

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
鴻海教育基金會指出，參與社團與賽事，讓孩子對學習更有興趣，也長出自信。圖／鴻海教育基金會提供
鴻海教育基金會指出，參與社團與賽事，讓孩子對學習更有興趣，也長出自信。圖／鴻海教育基金會提供

對從未接觸機器人相關課程的偏鄉學生而言，難想像自己有機會創造、操控機器人，甚至在機器人比賽的戰場上與都會學生一較高下。對此，鴻海教育基金會的「偏鄉國中AI扎根計畫」提供設備與資源，帶領偏鄉學生探索AI與機器人，更發展興趣、參加比賽，並對未來有更多想像。

鴻海教育基金會自2021年起在偏鄉國中推動AI研習營，並輔導支持有意願的學校成立社團，由基金會提供設備與培訓帶社團的師資，或者直接派遣指導老師，還補助參賽費用，學生不但開始探索AI與機器人，更改變了對升學與職涯的想像。

南投北梅國中林姿妤3年前完全不懂程式，到現在能獨立完成機器人設計，並憑著社團比賽成果錄取台中高工控制科。高雄杉林國中張哲綸原本他對未來沒什麼明確的想法，打算跟著同學一起去念餐飲或是設計科，但在參加鴻海的偏鄉AI研習課程後，一路比賽比出了興趣，後來改唸高雄市立中正高工資訊科。

南投北梅國中校長朱珮芬說，看到幾個學生本來像「遊魂」一樣，都不想唸書，但因為加入了機器人社團，不僅在社團中會與同學討論如何解決問題，學習的意願還進一步擴散到了數學、英文、理化等其他學科。而那些原本什麼都不在意的學生，開始有了責任感，成為一個想要規劃自己未來人生的孩子。

鴻海教育基金會表示，至今還會有畢業生在週末假日回校協助學弟妹備賽，傳承自己的經驗與技術。而今年在基金會的支持下，南投仁愛、北梅、鳳鳴3所國中在某個比賽前舉辦了3校合訓的模擬比賽，讓學生們能看到別人的長處與自己的不足，更願意請益學習。

鴻海教育基金會更指出，南投的北梅、台中市的大安等偏鄉國中，都開始有學生與家長被機器人社團吸引而願意跨學區前來就讀，因為他們知道，這些學校不僅有機器人社團，還有熱血又專業的老師，以及來自鴻海的資源與支持。

偏鄉 南投

延伸閱讀

濁水溪紫金馬拉松 追風南投雲林3鄉鎮茶園果園稻浪

國慶焰火今試放...超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

影／玄奇！南投大士爺火化 連3年驚見「觀音像」

南投擬動物保護自治條例 動保團體盼禁用山豬吊

相關新聞

影／校長兼撞鐘！高雄道明中學停電 校長敲響「航母鐘」

高雄市道明中學今天上午突發停電，正值上課時間，教室瞬間陷入黑暗，讓學生傻眼，電停了一個多小時，校園電鐘停擺，校方只好出動...

鴻海教育基金會偏鄉國中扎根計畫 帶孩子探索AI、機器人

對從未接觸機器人相關課程的偏鄉學生而言，難想像自己有機會創造、操控機器人，甚至在機器人比賽的戰場上與都會學生一較高下。對...

會唱5國語言！桃園偏鄉童用歌聲站上世界舞台

「老師，我以前不敢唱歌，現在覺得站在台上好快樂！」一句來自桃園市新屋區笨港國小學童的真摯告白，道出了音樂教育帶來的深刻轉...

讓學生自然說客語 花蓮鳳仁國小轉型客家實驗學校

花蓮縣鳳林鎮客家人口占6成，鎮內鳳仁國小歷時2年籌備轉型為「客家文化實驗教育學校」，114學年度正式啟動課程，是全國第3...

國高中生10時上課網路聲量近萬筆 熱門關鍵字揭曉

懶人包｜國高中生上課時間延後至10時引發熱議，連署人數達標，教育部承諾將於11月14日前正式回覆，本文彙整各方看法，帶你了解提案背後的教育體制困境。

國高中改10點上課？家長團體：問題在課綱繁重

公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中在校時間改為早上十時到下午四時，改善學生睡眠不足問題，不到一周超過萬人附議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。