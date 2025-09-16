鴻海教育基金會偏鄉國中扎根計畫 帶孩子探索AI、機器人

對從未接觸機器人相關課程的偏鄉學生而言，難想像自己有機會創造、操控機器人，甚至在機器人比賽的戰場上與都會學生一較高下。對此，鴻海教育基金會的「偏鄉國中AI扎根計畫」提供設備與資源，帶領偏鄉學生探索AI與機器人，更發展興趣、參加比賽，並對未來有更多想像。

鴻海教育基金會自2021年起在偏鄉國中推動AI研習營，並輔導支持有意願的學校成立社團，由基金會提供設備與培訓帶社團的師資，或者直接派遣指導老師，還補助參賽費用，學生不但開始探索AI與機器人，更改變了對升學與職涯的想像。

南投北梅國中林姿妤3年前完全不懂程式，到現在能獨立完成機器人設計，並憑著社團比賽成果錄取台中高工控制科。高雄杉林國中張哲綸原本他對未來沒什麼明確的想法，打算跟著同學一起去念餐飲或是設計科，但在參加鴻海的偏鄉AI研習課程後，一路比賽比出了興趣，後來改唸高雄市立中正高工資訊科。

南投北梅國中校長朱珮芬說，看到幾個學生本來像「遊魂」一樣，都不想唸書，但因為加入了機器人社團，不僅在社團中會與同學討論如何解決問題，學習的意願還進一步擴散到了數學、英文、理化等其他學科。而那些原本什麼都不在意的學生，開始有了責任感，成為一個想要規劃自己未來人生的孩子。

鴻海教育基金會表示，至今還會有畢業生在週末假日回校協助學弟妹備賽，傳承自己的經驗與技術。而今年在基金會的支持下，南投仁愛、北梅、鳳鳴3所國中在某個比賽前舉辦了3校合訓的模擬比賽，讓學生們能看到別人的長處與自己的不足，更願意請益學習。

鴻海教育基金會更指出，南投的北梅、台中市的大安等偏鄉國中，都開始有學生與家長被機器人社團吸引而願意跨學區前來就讀，因為他們知道，這些學校不僅有機器人社團，還有熱血又專業的老師，以及來自鴻海的資源與支持。

