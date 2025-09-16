快訊

影／校長兼撞鐘！高雄道明中學停電 校長敲響「航母鐘」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄道明中學今天上午停電，教室一面黑，讓學生傻眼。圖／翻攝自Threads
高雄道明中學今天上午停電，教室一面黑，讓學生傻眼。圖／翻攝自Threads

高雄市道明中學今天上午突發停電，正值上課時間，教室瞬間陷入黑暗，讓學生傻眼，電停了一個多小時，校園電鐘停擺，校方只好出動「手打鐘」來提醒上下課，而這鐘更是大有來頭，竟是美軍退役航空母艦香格里拉號上的古鐘。

校長林耀隆笑說，這口鐘是父親留下的紀念品，早年他是紅毛港拆船工人，美軍香格里拉號退役後，運抵高雄進行拆解，便向老闆開口收藏船鐘當紀念，先前停電看見工友拿敲打鐘，他心想父親收藏的鐘也能發揮作用，就拿來掛在校長室窗戶當裝飾，沒想到真的屢次派上用場。

今天上午停電時，電子打鐘無法作用，他站上窗戶邊敲響「航母鐘」，提醒師生上下課。事實上，這不是林耀隆第一次「校長兼撞鐘」，2017年因大雷雨導致校園電鐘故障，就曾敲響此鐘。

2022年全台大停電，林耀隆以銅鐘替代電子系統，維持全校秩序，這回再度登場讓不少學生人打趣說「校長兼撞鐘真實版」；也有學生說，突如其來的鐘聲比電子鐘更有穿透力，少了機械的制式，多了點趣味和新鮮感。

至於停電原因，台電高雄區營業處說明，今天上午接獲通報後立即派員到場檢查，外線供電一切正常，確認是校方內部自備保護電驛誤判（欠相），導致自動跳脫而停電，非台電外部供電異常，經該校機電人員手動復歸電驛後，校園在上午11時已恢復供電。

高雄道明中學今天上午停電，教室一面黑，讓學生傻眼。圖／翻攝自Threads
高雄道明中學今天上午停電，教室一面黑，讓學生傻眼。圖／翻攝自Threads
高雄道明中學今天上午停電，教室一面黑，讓學生傻眼。圖／翻攝自Threads
高雄道明中學今天上午停電，教室一面黑，讓學生傻眼。圖／翻攝自Threads

