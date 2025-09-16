會唱5國語言！桃園偏鄉童用歌聲站上世界舞台

「老師，我以前不敢唱歌，現在覺得站在台上好快樂！」一句來自桃園市新屋區笨港國小學童的真摯告白，道出了音樂教育帶來的深刻轉變。這所位於永安漁港周邊的全台首座海洋客家學校，透過合唱團的成立，不僅讓偏鄉孩子找到自信，更成為美感教育成功推動的典型案例。

笨港國小於2018年成立合唱團，許多孩子們從最初害羞不敢開口，如今已能以純淨童聲演唱客家、台語、日語、英文及非洲斯瓦希里語等多種語言歌曲。

校方表示，在一次次的排練與演出過程中，學童學習的不僅是音準與節奏技巧，更重要的是傾聽與合作的能力。透過合聲訓練，孩子們逐漸培養出團隊精神與責任感。許多家長也說，參加合唱團後孩子變得更有自信，面對困難時更懂得堅持，在課業與日常生活中也都有明顯進步。

校方提到，推動合唱團的理念是「讓偏鄉的孩子也能站上世界舞台」，透過音樂，孩子們不僅接觸到多元文化，培養跨域能力，也透過舞台逐步累積勇氣。值得一提的是，笨港國小合唱團在2023年曾獲邀請，在桃園國際機場舉辦快閃演出，讓來自世界各地的旅客都能聽見偏鄉孩子純淨而動人的歌聲。這些珍貴的舞台經驗，都在孩子們心中留下最深刻的印記。

如今，笨港國小合唱團能夠登上桃園市中壢藝術館音樂廳，與其他學校及專業樂團同台演出。笨港國小輔導主任王佳玟欣慰地說，這場演出的意義已遠超過音樂表演本身，更是偏鄉教育開花結果的有力見證，讓孩子們在歌聲中找到自我價值。 桃園笨港國小雖是偏鄉小型學校，卻靠自己的努力站上全國舞台。圖／桃園市教育局提供

