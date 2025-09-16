讓學生自然說客語 花蓮鳳仁國小轉型客家實驗學校
花蓮縣鳳林鎮客家人口占6成，鎮內鳳仁國小歷時2年籌備轉型為「客家文化實驗教育學校」，114學年度正式啟動課程，是全國第3所、東部首間，目標讓學生自然地使用客語。
鳳仁國小校長曾淑珍說，上學期會有客家節氣及美食體驗，下學期以客家記憶、技藝等，從低年級的客語啟蒙到中高年級的技藝實作及文化走讀，從過去「教客語」轉變為「用客語教學」，帶領學生走入社區，與居民互動。
曾淑珍說，全校學生近60人，超過6成都是客家人，目前有5名教師通過客語認證，其中3名具備中高級資格，從平日師生問候、校園廣播都改用客語，讓學生在生活中自然開口用客語對答。
在花蓮縣府客家事務處的支持下，鳳仁國小112學年度試辦華語與客語雙語教學，113學年度開設假日客家學堂，成立客家童軍團。
花蓮縣府客家事務處長潘乾鑑說，客家事務處在課程設計、師資培訓、社區資源等給予協助，建構語言學習及文化體驗的教育模式。
潘乾鑑說，縣府近年推動多項客語推動計畫，涵蓋教育、家庭、公共事務客語服務、客語師資等面向，讓不同年齡層都能學習客語，在生活中加以運用，形成可持續的文化傳承體系。
