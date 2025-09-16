國高中生10時上課網路聲量近萬筆 熱門關鍵字揭曉

近期有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，呼籲國高中生上課時間改為10時到16時，避免慢性睡眠剝奪。這場連署目前已正式達標，教育部也將在11月14日前正式回覆。《網路溫度計DailyView》帶你從事件來龍去脈、網友看法以及教育部回應，一次掌握這場正反論戰。

為何國高中生上學時間要改為10:00至16:00？

翻攝公共政策網路參與平臺

這項連署源於對台灣國高中生睡眠不足的關注；由於現行每天7、8點上課，讓許多學生必須清晨5、6時就起床，提案人認為長期下來不僅影響學習效率，更可能導致憂鬱、自傷風險提升。

為了根本性解決這個問題，提案人呼籲「全面移除非必要多元課程」，並將國高中生上課時間縮短為10時到16時。提案人指出，此舉能使學生有更充足的睡眠，且放學後有更多時間進行個人探索、運動、社交與製作學習歷程。此外，他們認為國高中生已有能力自主通勤，因此上課時間無需再配合家長上下班。這項提案在9月9日發起，短短時間內已獲近萬人附議，迫使教育部必須在11月14日前給出具體回應。

近五日聲量逼近萬筆！網友們究竟怎麼看？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

此案在網路社群上引發熱烈討論，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近五日（9/11～9/15）聲量持續衝高，截至15日中午12時已達9,603筆，而熱門關鍵字則圍繞在「教育部、補習班、晚睡、贊成、競爭力、接送」等，反映出網友們兩極看法。

支持者：教育應以「人」為本 讓學生有喘息空間

支持者主要從學生的身心健康與學習效率出發，認為現行體制無法滿足青少年的生理需求。許多網友主張，讓孩子擁有充足的睡眠至關重要，因為「在學校的時間不是愈長愈好，而是要有自己的時間消化所學」。他們認為，充足的睡眠能讓學生在課堂上更專注，避免「上課神遊、滑手機、睡覺」等情況，反而能提升學習效率。

這股支持聲浪也帶出對教育體制的反思，有網友直言，台灣的教育體系仍擺脫不了「華腦思維」，上課時數在全球數一數二，但競爭力卻沒有相對應的提升，因此支持刪除非必要課程，強調「快樂的探索學習才是最重要的」。此外，也有人認為國高中生本來就有能力自行通勤，家長接送並非大問題，延後上課甚至能分散人潮，提升大眾運輸的乘車品質。

反對者：只改時間治標不治本 恐引發「蝴蝶效應」

這項提案也面臨許多現實層面的質疑與挑戰，大部分反對者最擔憂的是對家庭與社會造成的衝擊，特別是對於雙薪家庭而言，這將是一個巨大的「托育真空期」。多數家長無法配合10時上學的時間，勢必得考慮轉為兼職、提早下班，甚至辭職，這將直接影響家庭經濟與職涯發展。

在教育層面，不少人認為這根本是「治標不治本」。有高中生親身點出，學生晚睡的根本原因是沉重的升學壓力與補習文化，若光是縮短在校時間而課綱內容不減，只會讓學生「換個地方繼續寫考卷」。更有人憂心，這可能導致學習成效的「M型化」，因為有資源的家庭在下課後可以請家教或安排多元才藝，而一般家庭的孩子最終只能繼續在安親班或補習班打轉，反而擴大教育不公。

並非首次！這場連署會是改變的起點嗎？

事實上，這並非台灣社會首次討論上課時間。早在2017年，類似的提案就曾引發熱議，但當時教育部認為，學生睡眠不足的成因複雜，上課時間只是其中一環，且貿然更動將牽連學力評量與師資等層面，執行困難。最終僅以調整「早自習與第8節課」做為回應。

這一次教育部面對近萬人的連署，已明確表示將邀請專家學者進行研議，並在11月14日前給出正式回覆。究竟，這次的提案會如過去一樣以小幅調整作結，還是能真正開啟一場關於教育體制的深度改革，值得拭目以待。

