聽新聞
0:00 / 0:00

國高中改10點上課？家長團體：問題在課綱繁重

聯合報／ 記者李芯董俞佳／台北報導

公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中在校時間改為早上十時到下午四時，改善學生睡眠不足問題，不到一周超過萬人附議。教團指出，學生睡眠不足有可能半夜滑手機晚睡，家長團體則提醒，學生學習壓力沉重，教育部應檢討課綱是否需要這麼多課程。

教育部表示，本案尚涉及地方政府權責，教育部後續將進行連署提案之研處，並依據「公共政策網路參與實施要點」規定於十一月十四日前完成具體回應。

過去，也有人提案建議國高中改為上午九時上課，當時教育部認為影響層面廣泛，最終僅放寬高中早自習與第八節課的彈性參與。

全教總理事長侯俊良表示，現在課綱涵蓋的課程就是這麼多，要務實面對課程問題。

全中教理事長史美奐也說，提案內容等同每天平均少兩節課，要符合這樣的上課時數就得從課綱開始修，且提案認為應移除的「非必要課程」很難定義，如學生討論提到的班會課、週會課，是學生學習民主提案、投票的重要機會。

台灣家長教育聯盟常務理事謝國清說，問題的根源在於課綱過於繁重，教育部應檢討是否真的需要如此龐大的課程量。過度的課業不僅壓垮學生，也讓家長承受龐大焦慮與經濟壓力，若能適度減少課業負擔，將有助學生與家長減壓。

課綱 國中生 高中生 睡眠時間

延伸閱讀

教育部傾聽特教師心聲 特教加給明年2月起調增1000元

國高中改「10點上課」連署成案 台中校長喊：「母湯」理由曝光

延後上課時間改善學生睡眠！ 校長直呼現況不可能 「未必解決問題」

教育部辦第3場教師座談 全教總籲：停止空談

相關新聞

國高中改10點上課？家長團體：問題在課綱繁重

公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中在校時間改為早上十時到下午四時，改善學生睡眠不足問題，不到一周超過萬人附議...

廣角鏡／嘉市國中小師師有平板

嘉義市政府斥資2618萬元採購1870台iPad 11，全市27所市立國中、小學教師每人皆配1台專屬的教學電腦來備課，市...

國高中改「10點上課」連署成案 台中校長喊：「母湯」理由曝光

近日「公共政策網路參與平台」上，民眾提案「國高中上課時間延後至上午10時、下午4時下課」突破附議門檻，提案成立。對此，台...

國高中延後10點上課萬人附議 校長提：改這時間上課較合理

公共政策網路參與平台有民眾提案，要求「國高中上課時間改為早上10時到下午4時，避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷風險提升...

新北莒光國小樂隊今再獲雙特優 累計28獎盃成就傳奇

新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與打擊樂團再度於全國學生音樂比賽奪得「雙特優」，累積已達28面獎牌，背後最大功臣是深耕莒光音...

延後上課時間改善學生睡眠！ 校長直呼現況不可能 「未必解決問題」

公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點，引發民眾熱議。不過教育第一線校長直言，學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。