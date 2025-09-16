聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／嘉市國中小師師有平板

聯合報／ 記者李宗祐
記者李宗祐／攝影
記者李宗祐／攝影

嘉義市政府斥資2618萬元採購1870台iPad 11，全市27所市立國中、小學教師每人皆配1台專屬的教學電腦來備課，市長黃敏惠昨進行啟動儀式，指出這是對教師專業教學的支持與投資；嘉市教師會表示，老師們可依專業需求靈活運用，不必再受限共用或借用學生載具。

延伸閱讀

師師有平板 嘉市斥資2600萬元 老師人手一部iPad11

「我們賣雞肉飯，別人賣科技」 黃敏惠憂財劃法削弱嘉義市競爭力

嘉市兒童福利中心整建啟用 承載親子笑容新樂園

卓榮泰會商財劃法 黃敏惠：盼公平分配統籌款、補助款不縮水

相關新聞

廣角鏡／嘉市國中小師師有平板

嘉義市政府斥資2618萬元採購1870台iPad 11，全市27所市立國中、小學教師每人皆配1台專屬的教學電腦來備課，市...

國高中改「10點上課」連署成案 台中校長喊：「母湯」理由曝光

近日「公共政策網路參與平台」上，民眾提案「國高中上課時間延後至上午10時、下午4時下課」突破附議門檻，提案成立。對此，台...

國高中延後10點上課萬人附議 校長提：改這時間上課較合理

公共政策網路參與平台有民眾提案，要求「國高中上課時間改為早上10時到下午4時，避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷風險提升...

新北莒光國小樂隊今再獲雙特優 累計28獎盃成就傳奇

新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與打擊樂團再度於全國學生音樂比賽奪得「雙特優」，累積已達28面獎牌，背後最大功臣是深耕莒光音...

延後上課時間改善學生睡眠！ 校長直呼現況不可能 「未必解決問題」

公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點，引發民眾熱議。不過教育第一線校長直言，學...

成軍57年勇奪首座全國冠軍 宜蘭竹林國小MVP透露「再見三振」壓力大

宜蘭竹林國小少棒隊最近參加「菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」勇奪冠軍，抱回竹林少棒成軍57年來的全國首座冠軍盃；拿下MVP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。