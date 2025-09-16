聽新聞
廣角鏡／嘉市國中小師師有平板
嘉義市政府斥資2618萬元採購1870台iPad 11，全市27所市立國中、小學教師每人皆配1台專屬的教學電腦來備課，市長黃敏惠昨進行啟動儀式，指出這是對教師專業教學的支持與投資；嘉市教師會表示，老師們可依專業需求靈活運用，不必再受限共用或借用學生載具。
