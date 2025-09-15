國高中改「10點上課」連署成案 台中校長喊：「母湯」理由曝光

近日「公共政策網路參與平台」上，民眾提案「國高中上課時間延後至上午10時、下午4時下課」突破附議門檻，提案成立。對此，台中市多所完全中學校長紛喊「母湯」，認為此提案不可行，無助於改善睡眠、減輕學習壓力，且與恐108課綱精神背道而馳，更可能影響學力，建議可比照日本、歐美等國。

近期有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，主張將國高中上課時間延後至上午10時、下午4時下課，以改善學生長期睡眠不足、提升學習效率。該案自9月9日發起，不到一周便突破5000人附議門檻，連署成案，引發社會熱議。

台中僑泰高中校長溫順德說 ，民眾提案理由，一是學生睡眠不足，但現行狀況是學生晚睡、熬夜不睡，若能在晚上11時就寢，睡眠就可充足，重點是要如何運用下課後時間，若延後至上午10時上課，晚睡情況不見得獲改善。

溫順德指出，提案理由二為減輕學習壓力，其實升學思維不改變，對減輕學習壓力沒有幫助，提案理由三為減少學習時數，現在108課綱精神培養學生「核心素養」，屆時若要減少學習時數，恐會砍掉藝科等領域課程，恐與108課綱精神背道而馳。

溫順德認為，就學校執行方面來說，此提案不可行，且若因此養成學習慣，未來就業，有上午10時上班的工作嗎？將不利於就業。他建議，可比照日本，上午8時至下午3時上課、下午3時至5時社團活動，如此學生的生活作息導入正常。

龍津高中校長彭佳偉說，四年多前就有一波高中上學時間延後到上午8時的變革，教育現場看到的，是學生早上趕公車的緊張情況得以紓解（學生多半晚睡，睡眠因此可以補充者其實不多）。

彭佳偉指出，目前網路平台上的提案，延後到上午10時上學可能影響學力，若真的要討論調整，可參照歐美澳加等國的中學作息時間，大多上學時間訂於上午8時30分、8時40分或9時等三個時間點。

彭佳偉認為，至於上學時間若經討論延後到9時，則放學時間下午4時，也可進一步討論全國不開課後輔導（第八節）是否合適。若要比照歐美等國晚上學、早放學（國外可能下午3時或3時30分），則中午的午休就不應是1個小時。

