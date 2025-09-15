快訊

國高中延後10點上課萬人附議 校長提：改這時間上課較合理

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
公共政策網路參與平台有民眾提案，要求「國高中上課時間改為早上10時到下午4時，避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷風險提升」，附議人數已破萬，有校長認為該訴求「太匪夷所思」。圖為石榴國中上課情形。圖／本報資料照
公共政策網路參與平台有民眾提案，要求「國高中上課時間改為早上10時到下午4時，避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷風險提升」，附議人數已破萬，有校長認為該訴求「太匪夷所思」，若真改成10時上課，恐怕是全世界第一個，學生睡眠不足應探討背後原因，若要更改上課時間，他認為上午8時到下午3時較為合理。

雲林縣石榴國中校長林俊賢表示，站在學生的角度來看，上課時間延後到10時，大家一定都很高興，何樂而不為，連署人數破萬很自然，但延後上課等於每周要少上10節課，要盤整哪些課程需要縮減，是不是老師編制也要跟著減少，未來老師何去何從，茲事體大。

他認為，高中生的訴求未必合理，家長第一線的觀察是延後上學就是延後睡覺，孩子一樣沒有得到應有的充分睡眠品質，遑論要減少憂鬱、自傷發生，更何況多數家長都是8時、9時上班，要配合孩子10時上課恐怕也是很大的困難跟挑戰，有多少家長真的放心孩子自己在家、自行去學校上課。

林俊賢說，針對該項提案，應該探討憂鬱、自傷背後發生的原因，並解決孩子的問題，延後上課太牽強了，根本無法解決這些問題，且若要減少課程壓力，也不應該在早上減少，因為早晨是最好的學習時光，要減課程也是減下午較為合理。

「全世界沒有一個國家這樣做！」林俊賢說，沒有一個國家是上午10時才上課，他反倒認為，若要更改上下課時間，可比照歐美、日本，「上午8時到下午3時上課」，下午3時到5時可安排多一點的社團或體育活動，才有助於學生的舒壓跟身心發展，也可讓孩子多元適性發展，較為合理。

