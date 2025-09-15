新北莒光國小樂隊今再獲雙特優 累計28獎盃成就傳奇

新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與打擊樂團再度於全國學生音樂比賽奪得「雙特優」，累積已達28面獎牌，背後最大功臣是深耕莒光音樂教育的老師陳黎君，她用熱情與紀律，帶領孩子譜出屬於莒光的音樂傳奇。

這支團隊的靈魂人物陳黎君，在莒光教學多年，歷經了8任校長，見證學校的轉變與成長。陳黎君把自己的音樂教學生涯畫分為三個階段。第1個10年是摸索探究，建立基礎；第2個10年開始嘗試更多在地創作與特殊的曲目。第3個10年起，她開始挑戰世界名曲，兒樂演出水準漸趨成熟。現在邁入第4個10年，打擊樂團也開始大放異彩，進入「雙特優」常勝軍行列。

樂隊的訓練不但提升音樂表現力，更培養學生強大的專注力。「你一吹錯就會發現，所以在合奏當下，每個孩子都知道要百分之百專心，這是一種用浪漫的方法訓練專注力。」她說。

陳黎君說，從訓練到比賽，每個年級都有小班長負責帶領與協調，學長姐還要學怎麼教人。孩子們在團體中學會角色變化、組織、協調與責任，經年累月下來，儀態、氣質都自然提升。

從臉書社團興起開始，陳黎君更轉型數位化教學。原本要一個一個現場彈奏給老師檢查，改由學生錄影練習上傳至臉書社團，由老師線上檢討，節省下大量時間。疫情期間，更使用Google Meet開遠距排練，分享畫面講解，團練不曾間斷，制度也更臻成熟。

在陳黎君的帶領下，樂隊有一條不成文的規則，每位團員都會被安排演奏主旋律，不會讓任何孩子永遠只在背景裡。「孩子知道自己有重要的段落時，會非常珍惜這個責任，那份期待和自信，會轉化成演奏上的能量。」

家長後援會長許小姐說，兩個孩子都在陳老師的教導下成長，家長們有人準備點心，有人負責攝影，有人協助搬運樂器，是老師的左膀右臂。

「我們常說，這是一個身心靈全成長保證班，學音樂不是額外的事，而是讓孩子更會安排時間、學會自律。」許小姐說。

團員李霈彤從小三參加至今小六，她說音樂讓她找到很多志同道合的朋友，也成為紓壓的出口。另一位團員高若筠回憶，曾經一度想放棄，但重新回到團隊後，比賽時被評審讚「這音色只有在歐洲教堂才能聽見」，成了支持她繼續走下去的力量。

近年來，開始受到日本小學的邀請進行音樂文化交流，並獲日本電台NHK全程錄影紀錄。今年5月6日再度前往日本，至今已是第8次造訪。這次含學生與家長，共組140人的大團隊，學生每人各自準備一段完整的日文自我介紹，展現文化力與語言力。

