快訊

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

新北莒光國小樂隊今再獲雙特優 累計28獎盃成就傳奇

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與打擊樂團再度於全國學生音樂比賽奪得「雙特優」，累積已達28面獎牌，背後最大功臣是深耕莒光音樂教育的老師陳黎君（左二）。記者張策／攝影
新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與打擊樂團再度於全國學生音樂比賽奪得「雙特優」，累積已達28面獎牌，背後最大功臣是深耕莒光音樂教育的老師陳黎君（左二）。記者張策／攝影

新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與打擊樂團再度於全國學生音樂比賽奪得「雙特優」，累積已達28面獎牌，背後最大功臣是深耕莒光音樂教育的老師陳黎君，她用熱情與紀律，帶領孩子譜出屬於莒光的音樂傳奇。

這支團隊的靈魂人物陳黎君，在莒光教學多年，歷經了8任校長，見證學校的轉變與成長。陳黎君把自己的音樂教學生涯畫分為三個階段。第1個10年是摸索探究，建立基礎；第2個10年開始嘗試更多在地創作與特殊的曲目。第3個10年起，她開始挑戰世界名曲，兒樂演出水準漸趨成熟。現在邁入第4個10年，打擊樂團也開始大放異彩，進入「雙特優」常勝軍行列。

樂隊的訓練不但提升音樂表現力，更培養學生強大的專注力。「你一吹錯就會發現，所以在合奏當下，每個孩子都知道要百分之百專心，這是一種用浪漫的方法訓練專注力。」她說。

陳黎君說，從訓練到比賽，每個年級都有小班長負責帶領與協調，學長姐還要學怎麼教人。孩子們在團體中學會角色變化、組織、協調與責任，經年累月下來，儀態、氣質都自然提升。

從臉書社團興起開始，陳黎君更轉型數位化教學。原本要一個一個現場彈奏給老師檢查，改由學生錄影練習上傳至臉書社團，由老師線上檢討，節省下大量時間。疫情期間，更使用Google Meet開遠距排練，分享畫面講解，團練不曾間斷，制度也更臻成熟。

在陳黎君的帶領下，樂隊有一條不成文的規則，每位團員都會被安排演奏主旋律，不會讓任何孩子永遠只在背景裡。「孩子知道自己有重要的段落時，會非常珍惜這個責任，那份期待和自信，會轉化成演奏上的能量。」

家長後援會長許小姐說，兩個孩子都在陳老師的教導下成長，家長們有人準備點心，有人負責攝影，有人協助搬運樂器，是老師的左膀右臂。

「我們常說，這是一個身心靈全成長保證班，學音樂不是額外的事，而是讓孩子更會安排時間、學會自律。」許小姐說。

團員李霈彤從小三參加至今小六，她說音樂讓她找到很多志同道合的朋友，也成為紓壓的出口。另一位團員高若筠回憶，曾經一度想放棄，但重新回到團隊後，比賽時被評審讚「這音色只有在歐洲教堂才能聽見」，成了支持她繼續走下去的力量。

近年來，開始受到日本小學的邀請進行音樂文化交流，並獲日本電台NHK全程錄影紀錄。今年5月6日再度前往日本，至今已是第8次造訪。這次含學生與家長，共組140人的大團隊，學生每人各自準備一段完整的日文自我介紹，展現文化力與語言力。

音樂 日本 團隊

延伸閱讀

侯友宜：新北捷運經費被卡90億　盼中央釐清事權分配

投資泰達幣誤入陷阱 新北婦遭詐380萬 中和警逮車手追上游

新北泰山清潔隊班長被控帶頭玩牌 遭環保局記過懲處

新北捷運幼兒園與安環分隊啟用 侯友宜：打造幸福安全職場

相關新聞

國高中延後10點上課萬人附議 校長提：改這時間上課較合理

公共政策網路參與平台有民眾提案，要求「國高中上課時間改為早上10時到下午4時，避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷風險提升...

新北莒光國小樂隊今再獲雙特優 累計28獎盃成就傳奇

新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與打擊樂團再度於全國學生音樂比賽奪得「雙特優」，累積已達28面獎牌，背後最大功臣是深耕莒光音...

延後上課時間改善學生睡眠！ 校長直呼現況不可能 「未必解決問題」

公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點，引發民眾熱議。不過教育第一線校長直言，學...

成軍57年勇奪首座全國冠軍 宜蘭竹林國小MVP透露「再見三振」壓力大

宜蘭竹林國小少棒隊最近參加「菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」勇奪冠軍，抱回竹林少棒成軍57年來的全國首座冠軍盃；拿下MVP...

萬人響應「國高中改10點上課」 醫：每個人生理時鐘不同

國發會公共政策網路平台再現「10點至下午4點」延後上學訴求，希望改善學生睡眠品質，成就更好的學習效率，短短二天已破萬人連...

化水庫淤泥為藝術！ 鶯歌工商「庫泥燒」展現新北技職跨界創新力

水庫淤泥也能化身成為藝術品！新北市鶯歌工商舉辦全國首創「庫泥燒成果展」，9月12日至21日在桃園中原文創園區登場，以獨特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。