延後上課時間改善學生睡眠！ 校長直呼現況不可能 「未必解決問題」

公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點，引發民眾熱議。不過教育第一線校長直言，學校上課內容都是由教育部課綱明定，若要改上課時間，得從整個制度面、教學內容大調整，並不簡單，只有教育部才能決定，且更改上課時間也未必就能解決學生睡眠不足、壓力大現況。

有國中校長直言，學校所扮演是執行者角色，無法決定要上什麼課、上幾堂課，現行課綱都有規範學生要上什麼、學什麼，一個禮拜35堂課都有安排，若要調整上課時間，教育部就必須去改變課綱內容，甚至整個升學制度都要一併檢討，「若一個禮拜少了10堂課，老師最開心了！」但核心問題並不是那麼簡單，靠一個公民提案就能解決。

中崙高中校長吳銘祥表示，在沒有任何配套就要調整上課作息，顯然目前教育現場是做不到，目前學校所有課程都是依照教育課綱編排，並非由學校決定，需回歸到整個教育課程綱要重新編排，並考量少了這些課堂，需要減少教學的深度或者將部分內容延後到大學教，要從整個制度討論，不能完全套用國外的想法來考量。

介壽國中校長、北市中學校長協會理事長陳建廷也說，提案人或許想透過改變上課時間，改善學生作息狀況，但睡眠不足理由不單單只有上課時間影響，包含孩子時間管理，或許因補習、沈迷3C產品等狀況發生睡眠不足情況，改變上課時間是否有幫助可能要深思，對於連署沒有特別看法，但還是要將現況、課綱內容等課程因素考慮進去。

