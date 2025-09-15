快訊

成軍57年勇奪首座全國冠軍 宜蘭竹林國小MVP透露「再見三振」壓力大

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
拿下MVP的投手張宸睿透露，冠軍戰最後一球「再見三振」，壓力真的很大，但他選擇相信，因為不是一個人，他還有隊友和教練，支持他全力以赴。記者戴永華／攝影
拿下MVP的投手張宸睿透露，冠軍戰最後一球「再見三振」，壓力真的很大，但他選擇相信，因為不是一個人，他還有隊友和教練，支持他全力以赴。記者戴永華／攝影

宜蘭竹林國小少棒隊最近參加「菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」勇奪冠軍，抱回竹林少棒成軍57年來的全國首座冠軍盃；拿下MVP的投手張宸睿回憶冠軍戰的最後一球「再見三振」，內心壓力真的很大，感謝隊員們信心力挺，榮獲隊史最高榮耀，「這座冠軍，是大家一起打拚來的」。

這次全國共有70幾支隊伍參加菊島盃少年軟式棒球錦標賽，竹林國小少棒隊上個月遠赴澎湖，歷經6天征戰，最後一場冠軍戰以5比3，擊敗來自台中市龍安國小，當下全隊師生雀躍不已，表現傑出的少棒小將甚至感動流淚，因為這是竹林少棒隊自1968年成軍以來，首次榮獲全國冠軍殊榮。

代理縣長林茂盛今天表揚竹林少棒隊優異表現，稱讚隊員展現的不只是高超球技，也是堅韌毅力、無懼挑戰的精神寫照，更是宜蘭體育教育與團隊合作精神的最佳典範，期勉大家保有對棒球的熱情，勇敢追夢、再創高峰，縣府也會持續挹注資源，打造更優質的運動發展環境。

校長姚宗呈說，冠軍獎盃得來不易，這是無數日夜堅持與努力的成果，感謝有縣府、教練、家長等各界的大力支持，才能讓孩子站上全國舞台綻放光芒，拿出最好的表現。總教授王淦緯表示，基層棒球資源有限，希望更多企業給予協助，給予孩子們追尋夢想的勇氣。

此次表現最亮眼是就讀六年級的投手張宸睿，同時也是這次賽事MVP，他說，冠軍戰的最後一球「再見三振」，當時在全場關注下，他壓力真的很大，但他選擇相信，因為不是一個人，他還有隊友和教練，支持他全力以赴，希望未來能夠成為一名職棒選手，努力打進奧運。

代理縣長林茂盛表揚竹林少棒隊，稱讚隊員展現的不只是高超球技，也是堅韌毅力、無懼挑戰的精神寫照，更是宜蘭體育教育與團隊合作精神的最佳典範。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛表揚竹林少棒隊，稱讚隊員展現的不只是高超球技，也是堅韌毅力、無懼挑戰的精神寫照，更是宜蘭體育教育與團隊合作精神的最佳典範。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛今天表揚竹林少棒隊，稱讚隊員展現的不只是高超球技，也是堅韌毅力、無懼挑戰的精神寫照。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛今天表揚竹林少棒隊，稱讚隊員展現的不只是高超球技，也是堅韌毅力、無懼挑戰的精神寫照。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛表揚拿下MVP的投手張宸睿，同時也是這次賽事MVP，希望未來能夠成為一名職棒選手，努力打進奧運。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛表揚拿下MVP的投手張宸睿，同時也是這次賽事MVP，希望未來能夠成為一名職棒選手，努力打進奧運。記者戴永華／攝影

