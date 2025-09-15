萬人響應「國高中改10點上課」 醫：每個人生理時鐘不同

國發會公共政策網路平台再現「10點至下午4點」延後上學訴求，希望改善學生睡眠品質，成就更好的學習效率，短短二天已破萬人連署。台灣兒童暨青少年精神醫學會理事、三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啓斌表示，每個人的睡眠「生理時鐘」因人而異，研究分析，有10至20%的人屬於「晚睡晚起」體質，只要睡夠睡好就OK。

葉啓斌說，一般人平均的睡眠時間大約落在晚上11點至隔天7點，8點以後起床比較符合生理時鐘，不過有些人確實屬於「晚睡晚起」體質，愈晚精神愈好。以平均睡滿8個小時來說，小學生每天建議睡眠時間為9至11小時；低年級學生應該9點就準備上床睡覺，高年級可以落在10點左右。

到了國高中，因為生活作息逐漸養成以及課業壓力繁重，平均在晚上11、12點以後才入睡，早上7點就要起床準備上課，平均每天睡眠時數不足7小時。葉啓斌指出，這些都是平均數，實際各人的睡眠需要因人而異，所以政策很難一視同仁。

國高中生上課時間要不要延後？葉啓斌表示，睡眠時間差異可探討生物體質，研究顯示，有10至20%的人屬於晚睡晚起型，白天起床可能要8、9點後，頭腦才會比較清楚。這類人需要透過問卷評量，才知道自己生理時鐘跟別人不一樣，過去常被視為白天打瞌睡、不認真上課。

另一個面向是後天環境，包括社會及文化關係，有些學生白天注意力不足、上課打瞌睡，其實主因是學習動機不足。例如上課方式大多是「坐著」聽課學習，較少實際操作課程，導致興趣缺缺，或是學習狀況不佳。葉啓斌強調，白天睡覺，晚上就寢自然就往後延，生理時鐘順勢調整。

「這社會接納多元意見。」葉啓斌說，不同的提案讓孩子有自我的選擇性，像是進入職場的彈性上班，但一定要有配套措施，釐清學生「晚睡主因」。如果只考慮睡飽、晚一點上課，學習動機及學習狀況不佳的孩子，可能有別的因素沒有被評估，反而傷害學習品質，無法達成提升學習效率的初衷。

