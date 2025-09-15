化水庫淤泥為藝術！ 鶯歌工商「庫泥燒」展現新北技職跨界創新力
水庫淤泥也能化身成為藝術品！新北市鶯歌工商舉辦全國首創「庫泥燒成果展」，9月12日至21日在桃園中原文創園區登場，以獨特「水庫淤泥」為創作媒材，結合數位科技與傳統陶藝，將原本的廢棄資源轉化為兼具美學與永續精神的工藝作品，展現新北技職教育的跨界創新的能量。
新北教育局表示，鶯歌工商陶瓷工程科師生攜手經濟部水利署北區水資源分署、龍華科技大學及新北工業園區推廣協會等產官學單位共同研發，共同研發開創「庫泥燒」品牌。學生運用3D列印、數位建模等新科技，將水庫廢棄淤泥轉化為可再利用的陶瓷材料，實現在地文化、循環經濟與環境永續的完美結合。
鶯歌工商校長顏龍源說，學校不只是技術的搖籃，更是夢想的起點，「庫泥燒」讓學生將創意化為實踐力，用雙手為土地寫下新故事。指導老師蔡智勇強調，學生從材料測試、數位建模到窯燒控溫，一次次經歷挑戰與修正，最終能自信地分享自己的作品，那份成長的喜悅，正是技職教育最珍貴的價值。
參與學生蔡溱芸分享到，沒想到水庫淤泥也能變得這麼漂亮，最神奇的是，把電腦設計的3D圖檔，真的能透過雙手捏塑成獨一無二的作品，感覺就像在施展魔法，體會到「化腐朽為黃金」永續精神。
展覽期間為9月12日至21日，9月20、21日下午1時至5時有免費體驗活動，由鶯歌工商師生指導，邀請親子共學共創，一同感受藝術與科技結合的無限魅力。
