快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

國際學伴拓展視野 弘光學生分享日本文化體驗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大國際溝通英語系大四學生曾芃豪（前排右一）、傅宇君(前排左二)參加日本田園調布學園大學參加夏令營。圖／弘光科大提供
弘光科大國際溝通英語系大四學生曾芃豪（前排右一）、傅宇君(前排左二)參加日本田園調布學園大學參加夏令營。圖／弘光科大提供

開學後，大學生們彼此聊起暑假做了什麼特別的事，弘光科技大學國際溝通英語系大四學生曾芃豪、傅宇君，和同學分享到日本田園調布學園大學參加夏令營，學習茶道、製作和菓子、彩繪達摩、綁水引等精彩文化體驗。

兩人說，因為擔任國際學伴，而有機會參加交流活動，鼓勵學弟妹多參與國際交流，開拓視野。曾芃豪表示，語言是通往世界的一把鑰匙，所以擔任國際學伴，可增進英語能力、多交朋友，還可出國參加國際交流活動。他非常喜愛日本文化，很開心能到田園調布學園大學參加夏令營活動，學員獲得機票、住宿、交通費補助，只要支付生活開支即可。

傅宇君說，這趟文化體驗感受到日本非常擅於保存文化特色，利用建築規範等作法，保留傳統建築、歷史景色，進行整體文化圍氛營造，不像台灣老寺廟或建築古蹟旁，都是高樓大廈，缺乏整體性及吸引力。

曾芃豪說，這趟日本文化體驗之旅，感觸很深的地方在於台灣愈來愈現代化，一直走科技路線，而把舊的東西覆蓋掉，但日本很用心去保留歷史文化，帶給夏令營學員或遊客深度文化旅遊，會讓人想再度造訪。

國際溝通英語系系主任梁一萍表示，為厚植學生就業競爭力，除聽說讀寫譯的英語文基礎課程，該系另規劃觀光服務與商務應用兩大模組課程，與相關系所聯合開設英語領隊導遊、文化觀光、國際餐旅英語、綠色餐飲等跨領域學程，鼓勵學生透過參與國際交流活動，體驗不同國家文化，增進第二語言專長能力。

國際溝通英語系大四學生曾芃豪（左二）參加日本田園調布學園大學參加夏令營，學習茶道。圖／弘光科大提供
國際溝通英語系大四學生曾芃豪（左二）參加日本田園調布學園大學參加夏令營，學習茶道。圖／弘光科大提供
國際溝通英語系大四學生曾芃豪（前排右）參加日本田園調布學園大學參加夏令營，和學員出遊。圖／弘光科大提供
國際溝通英語系大四學生曾芃豪（前排右）參加日本田園調布學園大學參加夏令營，和學員出遊。圖／弘光科大提供

建築 日本 英語能力

延伸閱讀

花旗解析美日關稅談判 像「迷你版海湖莊園協議」

智崴搶攻日本市場報捷

占總人口近30%！日本65歲以上長者創新高 其中近千萬人還在工作

U18世界盃／柏斯維克7局完封日本 美奪隊史第11冠

相關新聞

國際學伴拓展視野 弘光學生分享日本文化體驗

開學後，大學生們彼此聊起暑假做了什麼特別的事，弘光科技大學國際溝通英語系大四學生曾芃豪、傅宇君，和同學分享到日本田園調布...

清大環文系「自然為本韌性社區」 亮相USR博覽會獲好評

2025年大學社會責任博覽會於本月盛大舉行，吸引全台逾百所大專院校單位參展，清華大學環境與文化資源學系以「自然為本韌性...

校方稱「不符成本效益」不開必修課！唯一的碩士新生哀怨：人生規劃被打亂

研究所是更加學術的領域，學生人數和大學比起來會少非常多。一名網友表示自己是當屆碩班唯一的學生，結果課卻有可能開不成，影響未來規劃。

文大宿舍改建遭疑讓越南學生優先入住 校方：依規定辦理

有學生於社群平台上爆料，指文化大學大莊館宿舍近期正在改建，卻是要讓越南學生優先入住，恐排擠台灣學生權益。校方則回應，宿舍...

女足抽血案監院糾正教育部、台師大 校方：力求浴火重生

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，國立台灣師範大學、教育部直到女足隊學生控訴後，查核才發現研究團隊違反人體研究法，糾正台師...

USR大學博覽會...大葉大學展出茶產業升級 咖啡渣有妙用

彰化縣大葉大學今明二天參加教育部主辦的「 USR EXPO 大學社會責任實踐博覽會」，在台北花博爭艷館展出三項USR計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。