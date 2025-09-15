國際學伴拓展視野 弘光學生分享日本文化體驗

開學後，大學生們彼此聊起暑假做了什麼特別的事，弘光科技大學國際溝通英語系大四學生曾芃豪、傅宇君，和同學分享到日本田園調布學園大學參加夏令營，學習茶道、製作和菓子、彩繪達摩、綁水引等精彩文化體驗。

兩人說，因為擔任國際學伴，而有機會參加交流活動，鼓勵學弟妹多參與國際交流，開拓視野。曾芃豪表示，語言是通往世界的一把鑰匙，所以擔任國際學伴，可增進英語能力、多交朋友，還可出國參加國際交流活動。他非常喜愛日本文化，很開心能到田園調布學園大學參加夏令營活動，學員獲得機票、住宿、交通費補助，只要支付生活開支即可。

傅宇君說，這趟文化體驗感受到日本非常擅於保存文化特色，利用建築規範等作法，保留傳統建築、歷史景色，進行整體文化圍氛營造，不像台灣老寺廟或建築古蹟旁，都是高樓大廈，缺乏整體性及吸引力。

曾芃豪說，這趟日本文化體驗之旅，感觸很深的地方在於台灣愈來愈現代化，一直走科技路線，而把舊的東西覆蓋掉，但日本很用心去保留歷史文化，帶給夏令營學員或遊客深度文化旅遊，會讓人想再度造訪。

國際溝通英語系系主任梁一萍表示，為厚植學生就業競爭力，除聽說讀寫譯的英語文基礎課程，該系另規劃觀光服務與商務應用兩大模組課程，與相關系所聯合開設英語領隊導遊、文化觀光、國際餐旅英語、綠色餐飲等跨領域學程，鼓勵學生透過參與國際交流活動，體驗不同國家文化，增進第二語言專長能力。 國際溝通英語系大四學生曾芃豪（左二）參加日本田園調布學園大學參加夏令營，學習茶道。圖／弘光科大提供 國際溝通英語系大四學生曾芃豪（前排右）參加日本田園調布學園大學參加夏令營，和學員出遊。圖／弘光科大提供

