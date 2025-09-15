民眾提案國高中上課延到10點下午4點下課 不到一周萬人響應
台灣學生課業壓力大，近日提案連署要求國高中上課時間延後到早上10點，在校時間縮短為6小時，避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷自殺風險提升。該案自9月9日發起後，今日已破萬人附議，教育部表示，由於通過附議門檻，將依照規定在11月14日前完成具體回應。
公共政策網路參與平台近日有民眾提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點，提案內容指出，學校應全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短，將可以有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率。提案更認為，國高中生已有能力自行通勤上下學，因此上學時間不必配合家長上下班時間。
提案強調，若能縮短上課時間，除了使學生能有充足睡眠，避免剝奪學生睡眠讓學習效率大減、憂鬱情緒增加、自傷自殺風險提升，且放學後能有更多時間進行個人興趣探索、製作學習歷程，以及進行社交活動、運動、專心讀書學習等等。
有民眾留言附議，直言「台灣的教育制度太誇張了，根本不把學生當人」，還說要拿掉「沒有意義的課程」、「只留實用的」。但也有民眾認為，不應該移除多元課程，而是減少課綱內容、考試範圍，進而減少學科課程。
對此，教育部表示，感謝提案人及所有關注此議題的民眾，因本案尚涉及地方政府權責，教育部後續將進行連署提案之研處，並依據「公共政策網路參與實施要點」規定於11月14日前完成具體回應。
