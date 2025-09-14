校園會客室／熱情與紀律 陳黎君譜國小樂隊傳奇

「孩子知道自己有重要的段落時，會非常珍惜這個責任，那份期待和自信，會轉化成演奏上的能量。」新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與打擊樂團，再度於全國學生音樂比賽奪得「雙特優」，累積已達廿八面獎牌，背後靈魂人物陳黎君老師，用熱情與紀律，帶領孩子譜出音樂傳奇。

陳黎君在莒光教學多年，歷經八任校長，見證學校的轉變與成長。陳黎君把自己的音樂教學生涯畫分為三階段。第一個十年是摸索探究，建立基礎；第二個十年，嘗試更多在地創作與特殊曲目。第三個十年，她挑戰世界名曲。現在邁入第四個十年，打擊樂團開始大放異彩，進入「雙特優」常勝軍行列。

陳黎君說，從訓練到比賽，每個年級都有小班長負責帶領與協調，孩子們在團體中學會角色變化、組織、協調與責任，經年累月下來，儀態、氣質都自然提升。

從臉書社團興起開始，陳黎君更轉型數位化教學。原本要一一現場彈奏給老師檢查，改由學生錄影上傳至臉書社團，由老師線上檢討，節省大量時間。疫情期間更使用Google Meet遠距排練，團練不曾間斷，制度也更臻成熟。

在陳黎君的帶領下，樂隊有一條不成文規則，每位團員都會被安排演奏主旋律，不會讓任何孩子永遠只在背景裡。「孩子知道自己有重要的段落時，會非常珍惜這個責任，那份期待和自信，會轉化成演奏上的能量」。團員李霈彤說，音樂讓她找到很多志同道合的朋友，也成為紓壓的出口。

