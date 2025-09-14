快訊

野柳地質公園海上公安危機暫解 貨輪擱淺10個多月今終於拖走

聽新聞
0:00 / 0:00

校園會客室／熱情與紀律 陳黎君譜國小樂隊傳奇

聯合報／ 記者張策／新北報導
陳黎君老師（左二）與學生關係亦師亦友，在學生低潮時會充當心靈老師，練習時又會有嚴格的一面。記者張策／攝影
陳黎君老師（左二）與學生關係亦師亦友，在學生低潮時會充當心靈老師，練習時又會有嚴格的一面。記者張策／攝影

「孩子知道自己有重要的段落時，會非常珍惜這個責任，那份期待和自信，會轉化成演奏上的能量。」新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與打擊樂團，再度於全國學生音樂比賽奪得「雙特優」，累積已達廿八面獎牌，背後靈魂人物陳黎君老師，用熱情與紀律，帶領孩子譜出音樂傳奇。

陳黎君在莒光教學多年，歷經八任校長，見證學校的轉變與成長。陳黎君把自己的音樂教學生涯畫分為三階段。第一個十年是摸索探究，建立基礎；第二個十年，嘗試更多在地創作與特殊曲目。第三個十年，她挑戰世界名曲。現在邁入第四個十年，打擊樂團開始大放異彩，進入「雙特優」常勝軍行列。

陳黎君說，從訓練到比賽，每個年級都有小班長負責帶領與協調，孩子們在團體中學會角色變化、組織、協調與責任，經年累月下來，儀態、氣質都自然提升。

從臉書社團興起開始，陳黎君更轉型數位化教學。原本要一一現場彈奏給老師檢查，改由學生錄影上傳至臉書社團，由老師線上檢討，節省大量時間。疫情期間更使用Google Meet遠距排練，團練不曾間斷，制度也更臻成熟。

在陳黎君的帶領下，樂隊有一條不成文規則，每位團員都會被安排演奏主旋律，不會讓任何孩子永遠只在背景裡。「孩子知道自己有重要的段落時，會非常珍惜這個責任，那份期待和自信，會轉化成演奏上的能量」。團員李霈彤說，音樂讓她找到很多志同道合的朋友，也成為紓壓的出口。

音樂 遠距

延伸閱讀

金門擎天廳音樂會 清華大學攜手學子共聚演奏

《FF》傳奇作曲家植松伸夫：現代遊戲音樂愈來愈無聊 缺乏怪異感

傳奇造型師聯名夢想單品 LV旅行系列超可愛貓貓上身

真的是神仙組合！羅大佑、黃貫中、崔健三地傳奇強強聯手 這天開唱！

相關新聞

立法院議政園區民主特攻隊登場 最萌民主課堂！

立法院中南部服務中心於舉辦「小小議長民主特攻隊」，與太平武德慶天宮、亞洲大學青年志工團及教育部青年署中彰投青年志工中心合...

校園會客室／熱情與紀律 陳黎君譜國小樂隊傳奇

「孩子知道自己有重要的段落時，會非常珍惜這個責任，那份期待和自信，會轉化成演奏上的能量。」新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與...

基隆改善5校通學步道 路變好走

基隆市學生家長反映有的學校通學路面破損、路幅狹小、坡陡不好走，甚至標示不清等。市府近日花3400萬元完成武崙、建德國中、...

本想當刑警飛車追歹徒…母親一句話改當幼教師 薛雅玲獲師鐸獎

教育部公布今年師鐸獎名單，第一志願是當女刑警的彰化縣線西國小附幼老師薛雅玲，轉換跑道但保持發掘每個人不同特點的熱情，時時...

台積電高雄設廠效應湧學齡潮 藍田國小2026年招收1至5年級

台積電在楠梓區設置5座二奈米廠，帶動科技人口移入，也增加學齡子女就學需求。高市教育局投入9億9418多萬元，在楠梓區藍田...

基隆改善5校通學步道路幅變寬、加防護欄杆 學生：安全好走了

基隆市學生家長反映有的學校通學路面破損、路幅狹小、坡陡不好走，甚至標示不清等。市府近日花3400萬元完成武崙國中小、建德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。