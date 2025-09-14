校園會客室／熱情與紀律 陳黎君譜國小樂隊傳奇
「孩子知道自己有重要的段落時，會非常珍惜這個責任，那份期待和自信，會轉化成演奏上的能量。」新北市板橋區莒光國小兒童樂隊與打擊樂團，再度於全國學生音樂比賽奪得「雙特優」，累積已達廿八面獎牌，背後靈魂人物陳黎君老師，用熱情與紀律，帶領孩子譜出音樂傳奇。
陳黎君在莒光教學多年，歷經八任校長，見證學校的轉變與成長。陳黎君把自己的音樂教學生涯畫分為三階段。第一個十年是摸索探究，建立基礎；第二個十年，嘗試更多在地創作與特殊曲目。第三個十年，她挑戰世界名曲。現在邁入第四個十年，打擊樂團開始大放異彩，進入「雙特優」常勝軍行列。
陳黎君說，從訓練到比賽，每個年級都有小班長負責帶領與協調，孩子們在團體中學會角色變化、組織、協調與責任，經年累月下來，儀態、氣質都自然提升。
從臉書社團興起開始，陳黎君更轉型數位化教學。原本要一一現場彈奏給老師檢查，改由學生錄影上傳至臉書社團，由老師線上檢討，節省大量時間。疫情期間更使用Google Meet遠距排練，團練不曾間斷，制度也更臻成熟。
在陳黎君的帶領下，樂隊有一條不成文規則，每位團員都會被安排演奏主旋律，不會讓任何孩子永遠只在背景裡。「孩子知道自己有重要的段落時，會非常珍惜這個責任，那份期待和自信，會轉化成演奏上的能量」。團員李霈彤說，音樂讓她找到很多志同道合的朋友，也成為紓壓的出口。
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別
▪讀書8小時「半年無休」！他國考一次考上中油 親曝心路歷程
▪教師節快樂！不只有假放 國教署發國立學校教師1000元敬師禮金
▪創校首位體育專長校長 他接掌兒母校喊：明年國立升學率衝破8成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言