立法院議政園區民主特攻隊登場 最萌民主課堂！

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
一日小小議長，最萌民主課堂！立法院議政園區民主特攻隊登場。立法院中南部服務中心提供
立法院中南部服務中心於舉辦「小小議長民主特攻隊」，與太平武德慶天宮、亞洲大學青年志工團及教育部青年署中彰投青年志工中心合作，邀請霧峰、太平地區30位國小學童走進民主議政園區，展開一場最萌的民主探索。

立法院中南部服務中心今年2月首度辦理「小小議長營」，開放網路報名隨即秒殺。孩子們透過劇場、闖關與互動遊戲，體驗開會、發言與表決，讓民主種子在童心中萌芽。

為了讓教育資源更公平，使更多孩子能走進民主殿堂，這次活動特別著重「在地性」與「公益性」，優先邀請霧峰在地及鄰近地區學童參加，並結合太平武德慶天宮公益贊助、亞洲大學學生擔任隊輔、教育部青年署中彰投青年志工中心、大專青年志工協助，以及霧峰農會資源支持，展現產官學攜手合作的良好典範。

活動安排豐富，孩子們在市定古蹟原省議會議事堂的民主小學堂裡學習民主知識，接著觀看民主劇場，再挑戰4個闖關任務。從遊戲中體驗選舉、拜票、投票及宣誓就職等民主教育必修的「少數服從多數，多數尊重少數」功課。

中午享用以省議員懷舊餐具盛裝的「小小議長餐」，穿越時空體驗民主氛圍；下午則參訪霧峰區農會「菇類產學館」，收穫滿滿。

結訓時，由立法院副院長江啟臣及立法委員顏寬恒各派代表，以及太平武德慶天宮主委江俊霖頒發結業證書，致贈立法院獨家小小議長背包，勉勵學童勇於表達意見，也要懂得尊重他人，讓民主精神融入生活。

立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，「小小議長民主特攻隊」將持續以公益為核心，成為立法院永續的品牌民主教育活動，未來將規劃更多元主題，包括偏鄉學童的民主教育，讓更多孩子能親身參與。

另外，也將持續與教育部青年署中彰投青年志工中心、大專青年服務協會、醒世關懷協會等團體合作，號召大專學生投入，攜手辦理寓教於樂的活動，讓民主教育向下扎根，培育新世代的小公民。

志工 教育部 立法院

