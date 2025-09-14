聽新聞
基隆改善5校通學步道 路變好走
基隆市學生家長反映有的學校通學路面破損、路幅狹小、坡陡不好走，甚至標示不清等。市府近日花3400萬元完成武崙、建德國中、國小及中和國小等5校通學步道，路幅變寬並增加防護欄杆等。學生說，路變安全好走了。
建德國中與建德國小原本通學路面破損不完整、路幅狹小及路面濕滑；武崙國中及武崙國小改善前通學路寬不足、坡陡不好走；中和國小則有路牌標示不清問題。
建德國中校長沈俊光說，通學步道改善後可完整連通到下方建德國小，讓學生通行動線友善多了，因應基隆多雨的氣候也採用止滑材質，雨天通行也比較安全。
武崙國小校長楊志欽說，動線改善後清楚，人車有安全距離，還結合環境美化，讓學童進出都很安全。中和國小校長賴麗雯表示，標示道路號誌及標線變得清楚明確，路幅擴增、路面平順，提升辨識度。
市長謝國樑指出，學校通學步道是基礎工程之一，市府組織專案小組跨局處分工，由教育處作為學校需求彙整窗口，視工作項目以校為單位進行個案規畫，透過工務處及交通處橫向協力，提升各校通學環境。教育處後續擇定安樂高中改善，其他各區學校的通學環境持續檢視規畫。
