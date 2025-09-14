聽新聞
基隆改善5校通學步道 路變好走

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
中和國小將通學步道路幅增寬、鋪面整平，改善後安全好走。圖／基隆市政府提供
中和國小將通學步道路幅增寬、鋪面整平，改善後安全好走。圖／基隆市政府提供

基隆市學生家長反映有的學校通學路面破損、路幅狹小、坡陡不好走，甚至標示不清等。市府近日花3400萬元完成武崙、建德國中、國小及中和國小等5校通學步道，路幅變寬並增加防護欄杆等。學生說，路變安全好走了。

建德國中與建德國小原本通學路面破損不完整、路幅狹小及路面濕滑；武崙國中及武崙國小改善前通學路寬不足、坡陡不好走；中和國小則有路牌標示不清問題。

建德國中校長沈俊光說，通學步道改善後可完整連通到下方建德國小，讓學生通行動線友善多了，因應基隆多雨的氣候也採用止滑材質，雨天通行也比較安全。

武崙國小校長楊志欽說，動線改善後清楚，人車有安全距離，還結合環境美化，讓學童進出都很安全。中和國小校長賴麗雯表示，標示道路號誌及標線變得清楚明確，路幅擴增、路面平順，提升辨識度。

市長謝國樑指出，學校通學步道是基礎工程之一，市府組織專案小組跨局處分工，由教育處作為學校需求彙整窗口，視工作項目以校為單位進行個案規畫，透過工務處及交通處橫向協力，提升各校通學環境。教育處後續擇定安樂高中改善，其他各區學校的通學環境持續檢視規畫。

基隆 謝國樑

相關新聞

本想當刑警飛車追歹徒…母親一句話改當幼教師 薛雅玲獲師鐸獎

教育部公布今年師鐸獎名單，第一志願是當女刑警的彰化縣線西國小附幼老師薛雅玲，轉換跑道但保持發掘每個人不同特點的熱情，時時...

台積電高雄設廠效應湧學齡潮 藍田國小2026年招收1至5年級

台積電在楠梓區設置5座二奈米廠，帶動科技人口移入，也增加學齡子女就學需求。高市教育局投入9億9418多萬元，在楠梓區藍田...

國小數學考倒家長！爸爸算不出「861÷4」急求助 網嘆：令人難過

數學是許多人就學時期的罩門，也有不少人會安慰自己「反正長大又用不到」，但是英國一位爸爸在教孩子做數學作業時陷入困境，怎麼算都和正確答案對不上，只好上網求助。

基隆改善5校通學步道 路變好走

基隆市學生家長反映有的學校通學路面破損、路幅狹小、坡陡不好走，甚至標示不清等。市府近日花3400萬元完成武崙、建德國中、...

基隆改善5校通學步道路幅變寬、加防護欄杆 學生：安全好走了

基隆市學生家長反映有的學校通學路面破損、路幅狹小、坡陡不好走，甚至標示不清等。市府近日花3400萬元完成武崙國中小、建德...

學生爭取全面開放叫外送 中山女高首度普查3族群意見

近來不少學校傳出訂購外食爭議，學生團體今籲中央建立更明確的學生參與機制。中山女高學生上周連日在校長室門口吃便當，校長張云...

