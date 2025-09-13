本想當刑警飛車追歹徒…母親一句話改當幼教師 薛雅玲獲師鐸獎
教育部公布今年師鐸獎名單，第一志願是當女刑警的彰化縣線西國小附幼老師薛雅玲，轉換跑道但保持發掘每個人不同特點的熱情，時時鼓勵幼童不怕犯錯、多練習，設計獨特課程培養幼童解決問題與「帶得走」的能力，優秀教學表現榮獲今年師鐸獎。
薛雅玲家住埔心鄉，白天當幼教老師，放學後及假日兼任埔心社區發展協會會計、壽桃宮慈善會志工隊長，在社區擁有好人緣，得獎消息傳來，社區發展協會理事長許增鏞和總幹事詹秀貞今到薛雅玲住家貼紅榜，恭喜她的教育專業得到教育部肯定。許增鏞說，薛雅玲是社區好幹部、學校好老師，她個人獲獎等同社區得獎，社區與有榮焉。
薛雅玲原本想當女刑警，飛車追緝歹徒、偵破案件打擊犯罪，她的母親邱淑靜認為太危險，薛雅玲轉念一想，決定和讀幼保科的妹妹畢業後合開幼兒園，可經常帶幼童到附近農園挖竹筍、種蔬菜，未料台灣景氣走下坡並浮現少子化問題，畢業後的薛雅玲參加教師甄試，2011年被分發到台南左鎮國小附幼。
到左鎮國小任教，薛雅玲發掘幼童可能遇到的問題，結果「電視裡演的偏鄉生活情景竟然就在眼前，是真實的。」有些孩子沒吃過蛋糕、下雪是騙人的，薛雅玲針對孩子需要的常識與知識設計主題課程，取代原來的精熟練習，培養帶得走的能力。
2014年彰化縣公幼教師有缺額，薛雅玲調動至線西國小附幼，看見線西鄉有很多傳統文化，於是設計紙影戲帶幼童講線西故事，幼童從遊戲認識家鄉和學習傳統藝術，薛雅玲得到105年文化課程銅獎。
薛雅玲說，她在三合院長大，有弟、妹和堂弟、妹，從小就是孩子王，幼兒園幼童天真可愛，把老師當作「神」一般崇高偉大，事事言聽計從，她和孩子玩在一起，教導處理生活事務、解決問題的能力，相處很快樂；身為教師必須與家長保持溝通，如此可消除親師誤會，成為陪伴孩子成長的學習夥伴。
