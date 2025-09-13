快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

聽新聞
0:00 / 0:00

本想當刑警飛車追歹徒…母親一句話改當幼教師 薛雅玲獲師鐸獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉埔心社區發展協會理事長許增鏞（左），到協會會計也是幼教老師薛雅玲的家貼紅榜，祝賀她榮獲師鐸獎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉埔心社區發展協會理事長許增鏞（左），到協會會計也是幼教老師薛雅玲的家貼紅榜，祝賀她榮獲師鐸獎。記者簡慧珍／攝影

教育部公布今年師鐸獎名單，第一志願是當女刑警的彰化縣線西國小附幼老師薛雅玲，轉換跑道但保持發掘每個人不同特點的熱情，時時鼓勵幼童不怕犯錯、多練習，設計獨特課程培養幼童解決問題與「帶得走」的能力，優秀教學表現榮獲今年師鐸獎。

薛雅玲家住埔心鄉，白天當幼教老師，放學後及假日兼任埔心社區發展協會會計、壽桃宮慈善會志工隊長，在社區擁有好人緣，得獎消息傳來，社區發展協會理事長許增鏞和總幹事詹秀貞今到薛雅玲住家貼紅榜，恭喜她的教育專業得到教育部肯定。許增鏞說，薛雅玲是社區好幹部、學校好老師，她個人獲獎等同社區得獎，社區與有榮焉。

薛雅玲原本想當女刑警，飛車追緝歹徒、偵破案件打擊犯罪，她的母親邱淑靜認為太危險，薛雅玲轉念一想，決定和讀幼保科的妹妹畢業後合開幼兒園，可經常帶幼童到附近農園挖竹筍、種蔬菜，未料台灣景氣走下坡並浮現少子化問題，畢業後的薛雅玲參加教師甄試，2011年被分發到台南左鎮國小附幼。

到左鎮國小任教，薛雅玲發掘幼童可能遇到的問題，結果「電視裡演的偏鄉生活情景竟然就在眼前，是真實的。」有些孩子沒吃過蛋糕、下雪是騙人的，薛雅玲針對孩子需要的常識與知識設計主題課程，取代原來的精熟練習，培養帶得走的能力。

2014年彰化縣公幼教師有缺額，薛雅玲調動至線西國小附幼，看見線西鄉有很多傳統文化，於是設計紙影戲帶幼童講線西故事，幼童從遊戲認識家鄉和學習傳統藝術，薛雅玲得到105年文化課程銅獎。

薛雅玲說，她在三合院長大，有弟、妹和堂弟、妹，從小就是孩子王，幼兒園幼童天真可愛，把老師當作「神」一般崇高偉大，事事言聽計從，她和孩子玩在一起，教導處理生活事務、解決問題的能力，相處很快樂；身為教師必須與家長保持溝通，如此可消除親師誤會，成為陪伴孩子成長的學習夥伴。

彰化縣埔心鄉埔心社區發展協會理事長許增鏞（左三）、總幹事詹秀貞（左二），恭喜協會會計也是幼教老師薛雅玲榮獲師鐸獎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉埔心社區發展協會理事長許增鏞（左三）、總幹事詹秀貞（左二），恭喜協會會計也是幼教老師薛雅玲榮獲師鐸獎。記者簡慧珍／攝影

教師

延伸閱讀

愛的手鍊串起守護網，老盟陪伴長者不迷路

清大環文系「自然為本韌性社區」 亮相USR博覽會獲好評

文山區水塔浮屍為拆除工確認身分 不排除竊盜不成意外溺斃

企業生日快樂／永慶房產鄰里互動 展現真正價值

相關新聞

本想當刑警飛車追歹徒…母親一句話改當幼教師 薛雅玲獲師鐸獎

教育部公布今年師鐸獎名單，第一志願是當女刑警的彰化縣線西國小附幼老師薛雅玲，轉換跑道但保持發掘每個人不同特點的熱情，時時...

台積電高雄設廠效應湧學齡潮 藍田國小2026年招收1至5年級

台積電在楠梓區設置5座二奈米廠，帶動科技人口移入，也增加學齡子女就學需求。高市教育局投入9億9418多萬元，在楠梓區藍田...

國小數學考倒家長！爸爸算不出「861÷4」急求助 網嘆：令人難過

數學是許多人就學時期的罩門，也有不少人會安慰自己「反正長大又用不到」，但是英國一位爸爸在教孩子做數學作業時陷入困境，怎麼算都和正確答案對不上，只好上網求助。

基隆改善5校通學步道路幅變寬、加防護欄杆 學生：安全好走了

基隆市學生家長反映有的學校通學路面破損、路幅狹小、坡陡不好走，甚至標示不清等。市府近日花3400萬元完成武崙國中小、建德...

學生爭取全面開放叫外送 中山女高首度普查3族群意見

近來不少學校傳出訂購外食爭議，學生團體今籲中央建立更明確的學生參與機制。中山女高學生上周連日在校長室門口吃便當，校長張云...

北市女童與同學相撞全身血 家長怒：不懂校方為何不直接送醫

北市一名國小女童在校內與同學相撞受傷，媽媽昨晚發文質疑校方，一般人都知道該送醫，校護還問爸爸要不要帶去醫院檢查看看，甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。