聽新聞
0:00 / 0:00
台積電高雄設廠效應湧學齡潮 藍田國小2026年招收1至5年級
台積電在楠梓區設置5座二奈米廠，帶動科技人口移入，也增加學齡子女就學需求。高市教育局投入9億9418多萬元，在楠梓區藍田段文小2用地籌建藍田國民小學校舍，工程預計2026年6月底完工，將於115學年度招生，首屆規劃招收1至5年級，每年級8班、每班29人，每年級招收232名學生。
局長吳立森表示，藍田國小以「美學綠能建築」為核心理念，校舍設計結合結構延伸與太陽能板支撐，搭配儲能系統，確保校園教學用電不中斷，建材方面導入鋼骨結構、鋼網牆、陶粒板等循環再利用材料，保留基地內大批喬木，營造永續環境與美學兼具的校園景觀。
課程發展上，以「自主樂學、自在創新、自信有品」為願景，課程將結合兒童哲學及永續行動，期盼孩子在學習歷程中「藍田生玉 STEP幸福」，提升國際競爭力。
新校校舍總樓地板面積約1萬6804平方公尺，規劃設置48班，教學區為地上三層建築，內含一般教室、專科教室、幼兒園、托嬰中心、行政辦公室及圖書館等空間；活動區則規劃活動中心、風雨球場與操場，讓校園動靜分區分明。
藍田國小也將朝「淨零排放」目標邁進，校園規劃利用儲能系統，提供里民夜間使用電動汽車充電樁，以及校內運動休閒步道照明，讓綠能校園不僅服務師生，也提升社區居民生活品質。
【文教熱話題】
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言