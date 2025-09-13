快訊

台積電高雄設廠效應湧學齡潮 藍田國小2026年招收1至5年級

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄楠梓區藍田段文小2用地籌建藍田國民小學校舍，工程預計2026年6月底完工。圖／教育局提供
台積電在楠梓區設置5座二奈米廠，帶動科技人口移入，也增加學齡子女就學需求。高市教育局投入9億9418多萬元，在楠梓區藍田段文小2用地籌建藍田國民小學校舍，工程預計2026年6月底完工，將於115學年度招生，首屆規劃招收1至5年級，每年級8班、每班29人，每年級招收232名學生。

局長吳立森表示，藍田國小以「美學綠能建築」為核心理念，校舍設計結合結構延伸與太陽能板支撐，搭配儲能系統，確保校園教學用電不中斷，建材方面導入鋼骨結構、鋼網牆、陶粒板等循環再利用材料，保留基地內大批喬木，營造永續環境與美學兼具的校園景觀。

課程發展上，以「自主樂學、自在創新、自信有品」為願景，課程將結合兒童哲學及永續行動，期盼孩子在學習歷程中「藍田生玉 STEP幸福」，提升國際競爭力。

新校校舍總樓地板面積約1萬6804平方公尺，規劃設置48班，教學區為地上三層建築，內含一般教室、專科教室、幼兒園、托嬰中心、行政辦公室及圖書館等空間；活動區則規劃活動中心、風雨球場與操場，讓校園動靜分區分明。

藍田國小也將朝「淨零排放」目標邁進，校園規劃利用儲能系統，提供里民夜間使用電動汽車充電樁，以及校內運動休閒步道照明，讓綠能校園不僅服務師生，也提升社區居民生活品質。

校園 永續 教室

