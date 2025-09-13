基隆改善5校通學步道路幅變寬、加防護欄杆 學生：安全好走了

基隆市學生家長反映有的學校通學路面破損、路幅狹小、坡陡不好走，甚至標示不清等。市府近日花3400萬元完成武崙國中小、建德國中小及中和國小等5校通學步道，將路幅變寬、增加防護欄杆等改善。學生說，變安全好走了。

建德國中與建德國小原本通學路面破損不完整、路幅狹小及路面濕滑；武崙國中及武崙國小改善前通學路寬不足、坡陡不好走；中和國小則有路牌標示不清的問題。市府工務處、交通處及教育處合作推動學童通學安全改善工程，透過爭取內政部國土管理署補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」改善。

建德國中校長沈俊光說，通學步道完整連通到下方建德國小，讓學生有連貫且友善的通行動線、因應基隆多雨的氣候採用止滑材質，讓學童即使在雨天也比較安全。

武崙國小校長楊志欽說，工程完工後動線清楚，還結合環境美化，讓孩子進出都很安全。中和國小校長賴麗雯表示，標示道路號誌及標線變得清楚明確，路幅擴增、路面平順，提升辨識度。

市長謝國樑指出，學校通學步道是基礎工程之一，市府組織專案小組跨局處分工，由教育處作為學校需求彙整窗口，視工作項目以校為單位進行個案規畫，透過工務處及交通處橫向協力，提升各校通學環境。

教育處長徐嬿立說，除了這5校以外，安樂區的長樂國小與隆聖國小也在今年6、7月已完工，後續擇定安樂高中規畫改善，其他各區學校的通學環境也持續檢視規畫。 武崙國小通學步道路幅變寬，改善後安全好走。圖／基隆市政府提供 中和國小將通學步道路幅增寬、鋪面整平，改善後安全好走。圖／基隆市政府提供

