高雄楠梓藍田國小新建 115學年度招生

中央社／ 高雄13日電

因應楠梓區發展迅速，高市教育局投入新建楠梓區藍田國小，高雄市教育局長吳立森昨天至現場視察表示，目前工程進度順利，115學年度將辦理招生，預計招收1至5年級232名學生。

教育局今天新聞稿表示，楠梓區產業核心為科技園區，隨著南台灣半導體S廊帶中心形成，台積電及各大科技廠進駐，形成一處大型人口聚落，當地子女就學需求刻不容緩，教育局投入9億9418萬7577元，辦理楠梓區藍田國民小學（文小2用地）校舍新建工程。

吳立森表示，藍田國小自規劃階段起及以美學綠能建築為目標，將校舍結構延伸與太陽能板支撐結合，並搭配儲能系統，高效率使用綠能，達到校園教學不斷電；建材採用鋼骨結構、鋼網牆、陶粒板等循環建材，基地內保留大量喬木，打造一所永續環境、美學建築、智慧綠能校園。

此外，藍田國小持續朝淨零排放為最終目標；在課程上，將以自主樂學、自在創新、自信有品為藍田願景，以兒童哲學、永續行動為相關校本課程，期待孩子「藍田生玉 STEP幸福」。

教育局說明，藍田國小總樓地板面積約1萬6804平方公尺，共有48班，教學區規劃地上3層建築；校區利用儲能系統提供里民夜間使用汽車充電樁及校區內運動休閒路徑的夜間照明，預計115年6月底完工。

永續 建築 教育局

相關新聞

基隆改善5校通學步道路幅變寬、加防護欄杆 學生：安全好走了

基隆市學生家長反映有的學校通學路面破損、路幅狹小、坡陡不好走，甚至標示不清等。市府近日花3400萬元完成武崙國中小、建德...

國小數學考倒家長！爸爸算不出「861÷4」急求助 網嘆：令人難過

數學是許多人就學時期的罩門，也有不少人會安慰自己「反正長大又用不到」，但是英國一位爸爸在教孩子做數學作業時陷入困境，怎麼算都和正確答案對不上，只好上網求助。

學生爭取全面開放叫外送 中山女高首度普查3族群意見

近來不少學校傳出訂購外食爭議，學生團體今籲中央建立更明確的學生參與機制。中山女高學生上周連日在校長室門口吃便當，校長張云...

北市女童與同學相撞全身血 家長怒：不懂校方為何不直接送醫

北市一名國小女童在校內與同學相撞受傷，媽媽昨晚發文質疑校方，一般人都知道該送醫，校護還問爸爸要不要帶去醫院檢查看看，甚至...

日本香川縣教育長訪台 參訪台南地方特色教育

日本香川縣教育委員會教育長淀谷圭三郎近日訪台，特別走訪與香川縣環境類似的台南市，在安平古堡、天后宮等景點中，了解將在地文...

台南南光高中唯千凡自主學習「成為Coser」 粉絲破1.8萬

台南市私立南光高中今天上午在群賢館舉行「學習歷程成果分享觀摩會」，高三學長姊展示各式自主學習成果，為即將展開自主學習的高...

