高雄楠梓藍田國小新建 115學年度招生

因應楠梓區發展迅速，高市教育局投入新建楠梓區藍田國小，高雄市教育局長吳立森昨天至現場視察表示，目前工程進度順利，115學年度將辦理招生，預計招收1至5年級232名學生。

教育局今天新聞稿表示，楠梓區產業核心為科技園區，隨著南台灣半導體S廊帶中心形成，台積電及各大科技廠進駐，形成一處大型人口聚落，當地子女就學需求刻不容緩，教育局投入9億9418萬7577元，辦理楠梓區藍田國民小學（文小2用地）校舍新建工程。

吳立森表示，藍田國小自規劃階段起及以美學綠能建築為目標，將校舍結構延伸與太陽能板支撐結合，並搭配儲能系統，高效率使用綠能，達到校園教學不斷電；建材採用鋼骨結構、鋼網牆、陶粒板等循環建材，基地內保留大量喬木，打造一所永續環境、美學建築、智慧綠能校園。

此外，藍田國小持續朝淨零排放為最終目標；在課程上，將以自主樂學、自在創新、自信有品為藍田願景，以兒童哲學、永續行動為相關校本課程，期待孩子「藍田生玉 STEP幸福」。

教育局說明，藍田國小總樓地板面積約1萬6804平方公尺，共有48班，教學區規劃地上3層建築；校區利用儲能系統提供里民夜間使用汽車充電樁及校區內運動休閒路徑的夜間照明，預計115年6月底完工。

