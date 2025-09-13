數學是許多人就學時期的罩門，也有不少人會安慰自己「反正長大又用不到」，但是英國一位爸爸在教孩子做數學作業時陷入困境，怎麼算都和正確答案對不上，只好上網求助。

英國一名爸爸在匿名論壇Reddit貼出一張照片，白紙上寫著「861÷4」的長除法（也稱為直式除法）算式，從旁邊的註記來看也有遵守除法的DMSB操作口訣：Divide（除）、Multiply（乘）、Subtract（減）、Bring down（下移），但是算出來的結果卻和正確解答不一樣，讓他相當困惑，「答案的小數點是.25，但我卻算出.1，我哪裡做錯了？」

留言區紛紛熱心教學，「在得到餘數1之前都是對的，但還要把餘數繼續除以4，所以1後面補上0後再繼續除下去」、「你要不斷減少小數點後的0，直到沒有餘數或小數開始重複」，也有人無言表示，「看到成年人被非常簡單的數學難倒真是令人難過」。

商品推薦