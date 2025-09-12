從後龍出發！VR行動數位車駛入大山校園 遠雄基金會擴大偏鄉服務計畫

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
遠雄文教公益基金會與台灣智慧教與學推廣協會合作的「行動智慧學校」偏鄉服務計畫，今年擴大巡迴規模，9月11日起在苗栗縣後龍鎮大山國小一連兩天舉辦。圖／大山國小提供
遠雄文教公益基金會與台灣智慧教與學推廣協會合作的「行動智慧學校偏鄉服務計畫」今年擴大巡迴規模，9月11日起在苗栗縣後龍鎮大山國小一連兩天舉辦，將全國首創的VR建築永續教育教材帶給大山的學童，活動並將持續到19日，深入到泰安國中小、東河國小及南庄國中，盼點亮偏鄉教育。

遠雄基金會表示，這套核心教材由台北市明德國中老師張珍悅撰寫，以「探索苗栗」為主題，運用VR技術帶學生沉浸式探索苗栗客家圓樓、魚藤坪斷橋等5大特色建築，並結合聯合國永續發展目標SDG 11「永續城鄉與社區」理念，課程設計強調在地文化融合，也特別為東河國小安排「賽夏族家屋」VR體驗，讓學生透過科技了解傳統建築的永續智慧，在泰安國中小，學生將在VR中學習泰雅文化與自然和諧共處的精神。

大山國小推動生態教育多年，是全台第一間「永久綠旗學校」，遠雄昨天將「行動智慧舉校」駛入大山校園，讓師生體驗VR的操作，學生2人一組體驗360度的虛擬實境，昨天和今天下午近80名大山學童並透過行動智慧車接受遠雄安排的互動式研習課程。

大山國小校長紀介五表示，遠雄集團創辦人趙藤雄是後龍子弟，今年的巡迴計畫從他的家鄉出發，感謝楊昌珣老師及遠雄基金會人員到校解說，讓大山的孩子透過VR體驗後龍高特定特定區的客家圓樓，從數位的不同視界感受家鄉之美。

遠雄文教公益基金會與台灣智慧教與學推廣協會合作的「行動智慧學校」偏鄉服務計畫，今年擴大巡迴規模，9月11日起在苗栗縣後龍鎮大山國小一連兩天舉辦，楊昌珣老師引導學童體驗VR。圖／大山國小提供
遠雄文教公益基金會與台灣智慧教與學推廣協會合作的「行動智慧學校」偏鄉服務計畫，今年擴大巡迴規模，首站一連兩天在苗栗縣後龍鎮大山國小舉辦，由楊昌珣（左）老師引導學童體驗VR。圖／大山國小提供
永續 建築 客家圓樓

